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«Крайне важно соблюдать меры предосторожности»: в России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19

01 декабря 2021, 13:30  •  108 • В России
За минувшие сутки в России было выявлено 32 837 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 35 679 человек, умерли 1226 пациентов. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович объяснила RT, что новый коронавирусный штамм «омикрон» вызвал беспокойство Всемирной организации здравоохранения из-за наличия множественных мутаций шиповидного S-белка. При этом она подчеркнула, что в настоящее время нет сведений о повышенной смертоносности этого варианта COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в России не выявлены случаи заболевания штаммом «омикрон».
 
РИА Новости © Григорий Сысоев
 

За прошедшие сутки в России выявлено 32 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 35 679 человек, 1226 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 669 718 случаев коронавируса. Скончались 276 419 человек, выздоровели 8 364 932.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 225,5 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 1,757 млн человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 2757 новых случаев инфицирования. Госпитализированы 905 человек, скончались 94 пациента. На ИВЛ в московских больницах находятся 593 человека.

Также наибольшее количество новых эпизодов заболевания было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 2419, в Московской области — 2008, Самарской области — 904, Краснодарском крае — 868, Воронежской области — 741, Красноярском крае — 726, Свердловской области — 704. В остальных регионах зафиксировано менее 700 заболевших за сутки.

Как заявил накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ряде регионов РФ наблюдается стабилизация ситуации, «но в целом расслабляться нельзя».

«Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объёме», — пояснил глава кабмина.

Система здравоохранения РФ научилась оперативно реагировать на все волны пандемии, заметил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Многие регионы фактически в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе. Тем не менее, есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с ковид, которые находятся на амбулаторном лечении», — сказал он на заседании комиссии «Единой России» по здравоохранению.

Ситуация со штаммом «омикрон»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в разговоре с RT объяснила, с чем связано беспокойство экспертного сообщества из-за штамма «омикрон».

«У этого варианта обнаружены множественные новые мутации шиповидного S-белка. Это, собственно, та самая «игла», с помощью которой вирус проникает в клетки и вызывает заражение, обеспечивая дальнейшее распространение инфекции. И поскольку (таких мутаций) здесь намного больше, чем у других вариантов, это сразу вызвало беспокойство. Таким образом, у нас есть научные данные, но у нас нет эпидемиологических данных, которые в настоящий момент говорили бы нам о том, что это более смертоносный вирус», — сказала она.

По ее словам, пока известно, что заболевание штаммом «омикрон» у молодых протекает в более лёгкой форме.

«В настоящий момент мы не располагаем сообщениями о том, что он вызывает заболевание в более серьёзной форме или что он более смертелен. Я не думаю, что нам стоит строить догадки на этот счёт. Здесь, конечно, нужно ещё немного времени. И поэтому мы сказали, что паниковать не нужно, нужно быть подготовленными, быть настороже и принимать меры», — заметила Вуйнович.

26 ноября ВОЗ включила штамм «омикрон» в группу «вариантов, вызывающих обеспокоенность», а 29 ноября организация предупредила о высоком риске глобального распространения этой коронавирусной мутации.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин указал, что российские власти на фоне распространения в мире новой коронавирусной мутации ограничили авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран: «Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма».

Главный санитарный врач РФ Анна Попова также подчеркнула, что случаев заболевания штаммом «омикрон» в стране пока не выявлено. Вдобавок, она обратилась к россиянам, призвав их максимально внимательно относиться к своему здоровью и отказаться от зарубежных поездок.

«Новогодние праздники не за горами, и многие граждане планируют поездки, планируют отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежом. Но сегодня очевидно, что лучше провести их дома», — заявила Попова.

При этом Роспотребнадзор в связи с особенностями «омикрона» принял решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72, а 48 часами. К тому же ЦНИИ эпидемиологии ведомства разработал тест-систему, которая позволит определить принадлежность образца коронавируса именно к новому штамму.

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