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Крайне опасный шаг НАТО заставит Москву действовать - МИД России

21 октября 2021, 12:10  •  179 • Политика
В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с "РИА Новости" подчеркнул, что вступление Украины в НАТО заставит Москву реагировать. Решение о членстве Украины мы воспринимаем как крайне опасный шаг.
Комментарий Руденко в том числе дал по следам одиозных заявлений министра обороны США Ллойда Остина. Последний говорил как раз о членстве Украины в НАТО, отмечая, что Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях, а третьи страны не имеют права вето в указанном вопросе.
Понимая всю опасность вступления Украины в НАТО, Россия предпочитает "ориентироваться не на официальную позицию, а на конкретные шаги", добавил Руденко. Но как бы там ни было, любой шаг так называемых партнёров будет иметь последствия.
"НАТО знает нашу позицию по Украине", - поставил точку дипломат.

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