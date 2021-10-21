Крайне опасный шаг НАТО заставит Москву действовать - МИД России

В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с "РИА Новости" подчеркнул, что вступление Украины в НАТО заставит Москву реагировать. Решение о членстве Украины мы воспринимаем как крайне опасный шаг.

Комментарий Руденко в том числе дал по следам одиозных заявлений министра обороны США Ллойда Остина. Последний говорил как раз о членстве Украины в НАТО, отмечая, что Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях, а третьи страны не имеют права вето в указанном вопросе.

Понимая всю опасность вступления Украины в НАТО, Россия предпочитает "ориентироваться не на официальную позицию, а на конкретные шаги", добавил Руденко. Но как бы там ни было, любой шаг так называемых партнёров будет иметь последствия.

"НАТО знает нашу позицию по Украине", - поставил точку дипломат.