«Крайне опасный прецедент»: могли ли власти США скрывать официальное обвинение против Ассанжа

В США против Джулиана Ассанжа выдвинуто официальное обвинение, однако Министерство юстиции скрывало данный факт, сообщает The Washington Post. Эта информация стала достоянием общественности из-за ошибки помощника прокурора штата Вирджиния, отмечает издание. Впрочем, пока Вашингтон не подтверждает эти сведения. По мнению экспертов, власти Соединённых Штатов старались работать в «режиме секретности» в расчёте на то, что Ассанж добровольно покинет посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывается с 2012 года. Политологи, как и адвокаты журналиста, не исключают, что в США продолжат добиваться экстрадиции Ассанжа.

Власти США подготовили официальные обвинения в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание The Washington Post. Изначально Министерство юстиции США не собиралось раскрывать эту информацию до ареста австралийского журналиста. Однако утечка сведений произошла случайно, судя по всему, в результате ошибки, отмечает издание.

О том, что Ассанж получил в США статус обвиняемого, СМИ стало известно из материалов другого дела, никак не связанного с журналистом. Речь шла о расследовании обвинений в адрес 29-летнего жителя штата Вирджиния Сейту Сулеймана Кокайи, замешанного в преступлениях сексуального характера и подозреваемого в связях с террористами.

Тот факт, что в бумагах, опубликованных по делу Кокайи, почему-то упоминается Джулиан Ассанж в статусе обвиняемого, одним из первых заметил заместитель директора программы по борьбе с экстремизмом в Университете Джорджа Вашингтона Симус Хьюз.

Документами по делу Кокайи занимался в том числе помощник прокурора штата Вирджиния Келлен Дуайер. Он же, как отмечает газета, имел непосредственное отношение к расследованию в отношении WikiLeaks. The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что данные относительно статуса Ассанжа в США достоверны, но их утечка произошла случайно.

В свою очередь, официальный представитель прокуратуры штата Вирджиния заявил, что Минюст не собирался обнародовать эту информацию, а документ оказался в открытом доступе по ошибке.

Штаб-квартира Министерства юстиции Соединённых Штатов

Reuters

© Leah Millis

Утверждается, что помощник прокурора Дуайер непредумышленно опубликовал документ, в котором прокуратура приводит аргументы, почему сведения по процессу в отношении Кокайи и никак не связанного с ним дела Ассанжа нужно сохранить в тайне. В одном из пунктов документа говорится, что правительство США рассмотрело альтернативные варианты действий по делу Ассанжа, помимо засекречивания обвинительного акта — например, такие, как его обнародование после предварительной цензуры. Однако в Вашингтоне пришли к выводу, что ни один из этих вариантов не сможет в достаточной мере гарантировать беспрепятственный ход расследования.

«В данной ситуации ни один метод, помимо засекречивания обвинительного акта, не защитит надлежащим образом интересы следствия, поскольку в силу экстраординарности подзащитного и большого общественного резонанса в связи с настоящим делом никаким другим путём не удастся сохранить в секрете факт предъявления Ассанжу обвинений», — говорится в документе, подписанном помощником прокурора Келленом Дуайером.

Однако некоторые эксперты сразу же указали, что такая крупная утечка конфиденциальных данных может быть далеко не случайной. Ведь практически одновременно интерес к судьбе Джулиана Ассанжа проявило другое американское издание. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Генпрокуратура США готовится обвинить Джулиана Ассанжа по статье «Шпионаж».

Источники WSJ также отметили, что в Вашингтоне «с оптимизмом оценивают ход следствия». Впрочем, раскрывать информацию о том, идут ли уже переговоры с эквадорской стороной, неназванные чиновники отказались.

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа также не исключил, что власти Эквадора в конечном итоге могут пойти на выдачу журналиста. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Было сближение между Великобританией, США и Эквадором. Я считаю, что уже есть договорённость, и именно поэтому был введён в действие специальный протокол, чтобы оправдать выход Джулиана (из посольства), ускорить процесс прекращения его укрывательств и передачи его британским властям», — подчеркнул адвокат.

Ещё один юрист из команды главреда WikiLeaks Барри Поллак заявил, что власти США могут создать опасный прецедент.

«Если и есть что-то более безответственное, чем обвинить человека из-за публикации правдивых сведений, так это разместить в свободном доступе информацию, которая явно не предназначалась для общественности, и сделать это, не уведомив господина Ассанжа, — сказал Поллак. — Я, разумеется, не знаю, действительно ли против него выдвинуто обвинение, и если да, то за что, но привлекать человека к уголовной ответственности в федеральном суде за публикацию правдивых сведений — значит создавать крайне опасный прецедент».

«Идёт подготовка к экстрадиции»

Основатель сайта WikiLeaks укрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он опасается преследования со стороны США, а также экстрадиции в Швецию, где его подозревали в изнасиловании. Впрочем, Стокгольм в прошлом году заявил об окончании следствия.

Однако Ассанж был вынужден остаться в эквадорском посольстве из опасений, что Лондон экстрадирует его в США. В Штатах Ассанжа могут приговорить к многолетнему заключению или даже смертной казни.

Положение журналиста осложнилось после того, как на прошлогодних президентских выборах в Эквадоре победил Ленин Морено. Он публично критиковал Ассанжа, хотя и не выдал его властям западных стран. Однако главному редактору WikiLeaks перекрыли доступ в сеть: в Кито решили, что своими записями в интернете Ассанж может нанести ущерб отношениям Эквадора с другими странами. Также посольство установило особый режим для посетителей журналиста — их обязали передавать сотрудникам представительства данные о своих аккаунтах в социальных сетях.

Президент Эквадора Ленин Морено

Reuters

© Daniel Tapia

Хотя власти Эквадора уверяют, что не намерены предпринимать какие-либо шаги в отношении Джулиана Ассанжа, эксперты считают, что в судьбе журналиста скоро могут произойти серьёзные перемены.

Политолог Александр Асафов уверен, что судьба Ассанжа предопределена.

«Скорее всего, сейчас идёт подготовка к экстрадиции, процесс так или иначе будет завершён. Под это уже подведена юридическая база, так что сейчас дело лишь за технической реализацией», — пояснил Асафов в интервью RT.

По мнению эксперта, уголовное дело против Ассанжа в США не предавалось огласке потому, что журналиста надеялись «выманить» из посольства Эквадора, рассчитывая задержать его, как только он покинет территорию представительства.

«Система должна была сработать так, но сейчас Ассанж оказался предупреждён и будет, разумеется, бить во все колокола. Но это вряд ли ему поможет, американцы постараются его переиграть», — считает Асафов.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Дело к выдаче журналиста идёт давно, так как нынешние эквадорские власти хотят от него избавиться», — пояснил Брутер в интервью RT.

Однако на простое выдворение журналиста Кито тоже пойти не может из репутационных соображений, добавил эксперт.

«Припомнят всё»

Расследование против Ассанжа было начато в США ещё при прежней администрации Белого дома. На фоне обвинений в «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года в ситуации вокруг Ассанжа наметился новый поворот. WikiLeaks стали обвинять в том, что якобы совместно с российскими хакерами проект вмешивался в ход американской избирательной кампании. В октябре стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, контролирующий расследование «вмешательства» Москвы в выборы США, изучает связи WikiLeaks и некоторых активистов Республиканской партии, которые якобы также могли быть замешаны в операции по взлому и публикации документов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США.

Голосование на президентских выборах в США, 8 ноября 2016 года

Reuters

© Saul Martinez

По мнению экспертов, большой разницы в подходах администрации Обамы и Трампа нет, ведь Ассанж выступил не против какого-то отдельного президента или политика, а затронул интересы американских спецслужб. То, что сейчас дело Ассанжа активизировалось, скорее, связано с переменами в позициях Лондона и Кито, но не с коррекцией курса Вашингтона.

Что ждёт Германию к тридцатилетию воссоединения «Если Ассанж попадёт в США, ему припомнят всё и присовокупят непременно «российское вмешательство» во внутренние дела страны. Сейчас это общее место всех процессов такого рода, хотя, конечно, судить Ассанжа на самом деле будут вовсе не за это», — пояснил Асафов в беседе с RT.

По мнению Владимира Брутера, если Ассанж будет экстрадирован в США, там от него будут требовать, чтобы он дал показания против России, подтвердив версию о «российском вмешательстве».

«Американской стороне это очень нужно, так как Ассанжу многие поверят. Американская юстиция с самого начала не отступала от цели заполучить Ассанжа. Его судьба должна послужить уроком для всех, кто захочет бросить вызов США. С правовой точки зрения эту ситуацию даже бессмысленно рассматривать, дело Ассанжа находится вне всяких правовых рамок», — подытожил эксперт.