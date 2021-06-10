«Крайне опасная тенденция»: с какой целью Киев проводит военные учения с НАТО и США

В Венгрии завершились масштабные военные манёвры НАТО Saber Guardian 2021, в которых принимали участие украинские подразделения. В Киеве утверждают, что эти учения — шаг на пути «прекращения российской агрессии» и реализации курса страны на евро-атлантическую интеграцию. В этом году на территории Украины пройдут ещё несколько манёвров с привлечением военнослужащих Североатлантического альянса. По мнению экспертов, Запад продолжает способствовать милитаризации Украины, а в ходе учений отрабатывает возможные сценарии действия на территории страны.

На территории Венгрии завершились международные военные учения НАТО Saber Guardian 2021, в которых были задействованы более 13 тыс. человек из 19 стран, включая членов Североатлантического альянса и Украину. Манёвры проходили с 25 мая по 9 июня.

Как заявили в пресс-службе Генштаба Вооружённых сил Украины, в ходе учений «своё боевое мастерство отработали украинские и американские подразделения». В частности, во время практической части занятий военные оборудовали позиции и инженерные сооружения для отражения атаки условного противника.

«Используя особенности местного ландшафта и манёвренность подразделений, десантники не только умело отбили атаку, понеся минимальные потери, но и продемонстрировали креативное мышление в действиях подразделения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что на этапе подготовки к практической части учений украинские военные вместе с инструкторами стран НАТО устанавливали на вооружение системы лазерной симуляции боя DISE, которые воспроизводят на экране местность, передвижение транспорта и военных, позволяя наблюдать за каждым участником манёвров.

Как утверждают в Киеве, участие в Saber Guardian — «ещё один шаг, сделанный Украиной для прекращения российской агрессии» и реализации курса страны на евро-атлантическую интеграцию.

«Участие в учениях такого уровня для наших военнослужащих было важно с точки зрения как повышения боевого мастерства, так и уровня взаимосовместимости с силами альянса», — говорится в заявлении посольства республики в Венгрии.

Saber Guardian стали частью наиболее масштабных учений НАТО в Европе за последние 25 лет — Defender Europe 2021.

Как заявлял в начале апреля представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV, смысл Defender Europe 2021 заключается в том, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей будет отрабатываться «война с Россией».

«Основной фокус — это Балканы и Крым и, естественно, всё, что севернее Крыма», — сказал он.

Стоит отметить, что Украина не только участвует в многонациональных манёврах НАТО, но и проводит тренировки на своей территории с другими странами альянса, в частности с Соединёнными Штатами.

Напомним, в феврале украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». В нём отмечалось, что в текущем году Киев проведёт в общей сложности восемь многонациональных учений на территории страны, в которых будут задействованы военные из США, Великобритании, Польши и Румынии. К участию в манёврах планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных.

Кроме того, речь шла о намерениях задействовать украинских солдат в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии государств НАТО.

В комментарии RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «крайне опасной тенденцией» рост активности Украины в учениях НАТО и в проведении двусторонних манёвров на своей территории.

«Украина, по сути, готовится к войне. Зеленский и его сподвижники подталкивают страну к конфликту с братским народом, даже не понимая возможных последствий. В случае подобной ситуации им придётся бежать из Украины и прятаться в другой стране от гнева собственных граждан. Учения же с НАТО и США ничего хорошего Киеву не сулят», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, Соединённые Штаты «хотят столкнуть лбами два братских народа».

Украинские военные

AFP

© Genya SAVILOV

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что последние действия стран НАТО свидетельствуют о том, что Запад продолжает курс на милитаризацию Украины.

«Киев, в свою очередь, демонстрирует готовность решать внутриукраинский конфликт военным путём, не за счёт диалога с Донбассом. При этом киевские власти пользуются поддержкой ряда западных стран, прежде всего США, прикрываясь при этом пресловутой «агрессией» со стороны России, которой никогда не было», — заявил он в беседе с RT.

В паре с США

Напомним, в мае прошли двухдневные совместные учения флагмана морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников» (спущенного на воду в 1984 году ракетного катера проекта 1241) и корабля Береговой охраны США Hamilton. В манёврах также принимал участие патрульный катер «Старобельск» — одно из судов, выведенных в 2017-м из состава Береговой охраны США и переданных американцами Киеву.

«Экипажи отработали координацию действий тактической группы по пресечению провокаций на море и отражению атаки с неба в соответствии со стандартами НАТО», — сообщили тогда в Госпогранслужбе.

Летом Украина и Объединённое командование Вооружённых сил США в европейской зоне также планируют провести учения Sea Breeze 2021 с привлечением стран НАТО, включая Канаду, Великобританию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию.

Манёвры пройдут с 28 июня по 10 июля. В них будут задействованы около 4 тыс. военных, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и единиц бронетехники.

Как отмечал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сценарий этих учений предполагает, что коалиционная группировка войск будет задействована в стабилизации «кризисной ситуации», вызванной деятельностью неких «незаконных» для Украины вооружённых формирований, которым «власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку».

По его словам, войска будут отрабатывать, в частности, ведение наступления на приморском направлении во взаимодействии с морским десантом, который планируется применять для совместных действий сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

«Таким образом, несмотря на то что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря», — сказал он.

Представитель Минобороны также заявил, что в район проведения учений под прикрытием манёвров «планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество».

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — заявил он, подчеркнув, что при необходимости Россия будет реагировать «адекватно складывающейся обстановке» в интересах обеспечения своей военной безопасности.

Военнослужащие США на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze

РИА Новости

© Денис Петров

Помимо Sea Breeze 2021, на Украине запланированы совместные учения с США Rapid Trident, которые, по сообщениям местных СМИ, должны пройти в сентябре. Как отметили в Госпогранслужбе страны, в тренировках примут участие более 4 тыс. военных из стран НАТО и государств-партнёров. В заявлении подчёркивается, что в этом году манёвры будут носить «революционный характер».

«Отличительная черта данных учений — совмещение их с общим сценарием стратегической командно-штабной подготовки с обозначением войск «Объединённые усилия — 2021». Кроме того, в ходе учений будут сформированы многонациональные подразделения», — отметили в украинской погранслужбе, уточнив, что военные зарубежных стран будут интегрированы в украинские батальоны.

«Интересует крымское направление»





Многочисленные учения украинской стороны с НАТО и США представляют прямую угрозу для России, считает военный эксперт Иван Коновалов.

«Западу важно изучить территории вблизи российских границ, им интересна Украина как возможный театр боевых действий. А то, насколько профессионально могут вести себя украинские военнослужащие, Запад не волнует. Ведь партнёры Киева невысоко оценивают реформы украинской армии и попытки повысить профессиональные качества военных», — сообщил собеседник RT.

Сходной позиции придерживается полковник запаса Виктор Литовкин. Он считает, что блок НАТО втягивает Украину в свою деятельность, направленную против России, превращая территорию республики в потенциальный плацдарм для боевых действий.

«Украину в блок никто принимать не собирается, но пользоваться ею будут. Тем более что Киев сам стремится к тому, чтобы стать вассалом и наёмником США и НАТО для самых грязных задач, не защищая интересы своего народа, — отметил аналитик в разговоре с RT. — При этом как Киев, так и его западных партнёров крайне интересует крымское направление. В связи с этим отрабатываются соответствующие сценарии и военные мероприятия».

О том, что учения Sea Breeze 2021 будут проходить в непосредственной близости от Крыма, напомнил и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Возле республики достаточно серьёзная армада будет отстреливать боеприпасы, перемещаться, осуществлять всевозможные манёвры... Кроме того, под видом этих учений в регион их проведения будет переброшено оружие западного производства, которое после отбытия американских кураторов останется на территории Украины», — рассказал он RT.

Учения Sea Breeze на Украине, 2018 год

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ryan Riley

По словам Ивана Коновалова, нельзя исключать и возможных провокаций со стороны украинских властей, а также западных стран во время совместных учений. Однако эксперт подчеркнул, что дислоцированные в регионе российские подразделения готовы к любому развитию событий.

«В Крыму создана мощная межвидовая группировка, включающая все необходимые компоненты: это Черноморский флот, силы авиационной дивизии, сильная система противоракетной, противовоздушной обороны, сухопутные войска. Поэтому в случае прямой опасности эти силы будут приведены в боевую готовность, чтобы среагировать на любую внештатную ситуацию», — сказал он.