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Кравцов заверил в отсутствии влияния на учебный процесс проведения выборов в ГД
01 сентября 2021, 17:40 • 77 • Политика
Голосование на выборах в Госдуму не отразится на учебном процессе. Об этом в среду, 1 сентября, заявил «Известиям» глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Это (голосование на выборах в Госдуму. — Ред.) не отразится на учебном процессе. Мы уже всю работу организовали. Чтобы прошла в штатном режиме и избирательная кампания, и образовательный процесс», — сказал он.
Ранее, 30 августа, ЦИК заявила о почти 55 тыс. аккаунтах для видеонаблюдателей на выборах. Средствами видеонаблюдения оснастят более 50 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий во всех 85 субъектах РФ.
4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.
23 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, прибегают к самому широкому набору «нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения». По словам министра, Запад будет пытаться влиять на выборы в РФ через наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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