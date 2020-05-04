Кравцов: министр спорта дал понять СБР, что порядок могут навести без них • 105 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Филиппов Российский биатлон в минувшем сезоне сотрясали скандалы и склоки: антирекордные 28 гонок на этапах Кубка мира без подиумов, история с винтовкой Антона Бабикова, обыски в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, работавшего на чемпионате мира без аккредитации, "увольнение" по ходу мирового первенства в Италии старшего тренера женской сборной Виталия Норицына, а также закончившиеся у СБР еще осенью прошлого года деньги. Это лишь часть того сериала, за которым наблюдал и который обсуждал весь биатлонный мир. Жаркие дебаты в СМИ руководителей, заслуженных чемпионов и ветеранов и горячие комментарии болельщиков привлекали к виду спорта даже тех, кто биатлоном интересовался раз в четыре года – на Олимпиадах. Межсезонье, совпавшее с пандемией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, казалось, должно снизить градус напряжения в биатлонной семье. Не вышло. В распоряжении РИА Новости оказалось письмо на имя президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно сложить с себя полномочия главы организации. Позднее выяснилось, что часть из фигурировавших в списке подписантов это самое письмо не видели и не подписывали. Но сам факт, что существует оппозиция, есть. И следующим залпом по позициям Драчева, отказавшегося покидать свой пост, стало решение правления союза о проведении внеочередной выборной конференции СБР для определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. Еще одним ингредиентом ядреного коктейля под названием "российский биатлон" стал тренерский вопрос. Правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на следующий сезон, тогда как президент федерации выступил категорически против предложенных кандидатур. Прокомментировать ситуацию мы попросили Александра Кравцова, руководившего Союзом биатлонистов России в 2014-2018 годах, а ныне занимающего должность директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России. - В российском биатлоне в последнюю неделю наблюдается затишье. Как вы думаете, удастся противоборствующим сторонам и дальше обходиться без публичных пикировок? - Общественной организацией приняты решения, а дальше всё будет зависеть от того, как эти решения будут осуществляться. - Высказывалось мнение, что стоит ввести некий этический кодекс в СБР, что позволит избежать выноса сора из избы. Стоит ли федерации пойти на создание такого документа? - Понятие подобного толка существует во всех организациях, где есть профессионализм и уважение. А там, где люди, не справившись с тем, что называется, управленческим потенциалом, делают свои проблемы достоянием широкого круга общественности, забыв, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Со стороны могут принять только определенные решения, видя, как развивается ситуация в коллективе. Нужен ли коллектив подобного толка или не нужен вообще. Это последнее дело, когда люди пытаются выносить на поверхность то, что можно решить в рабочем порядке внутри. Проблема биатлона от того, что всё вынесли на поверхность и растиражировали, прямо могу сказать, не без вашего участия. Они так и останутся проблемами биатлона. Ни больше ни меньше. - При каждом высказывании снежный ком только нарастает… - Есть хороший принцип, который не учло сегодняшнее руководство СБР – "несказанное не приносит неприятностей". - Хорошее выражение. - За то, что я не говорил и не бросал кому-то упреки, тем более публично, мне отвечать не придется. Если есть что-то, что меня не устраивает, нужно садиться и решать. Для этого и существует высший орган управления организации – правление. - Пока в товарищах согласия нет. В ситуацию пришлось вмешиваться министру спорта России Олегу Матыцину, заявившему, что ему бы не хотелось, чтобы ситуация с конфликтом в СБР дошла до стадии, когда Минспорту приходится временно лишать федерацию государственной аккредитации, как это было с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Явный сигнал руководству СБР не раскачивать лодку? - Смысл как раз заключается в том, что министр просто предупредил о том, что государственный орган управления спортивной власти никоим образом не допускал и не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, существует подобного рода вакханалия и бардак. Хотел бы сказать вот еще что. Сборная команда, по сути, содержится на деньги государства. И по определению, будучи государственным заказом, сборная команда не может быть предметом разбора и ширмой для общественной организации. Если всё здорово, то это (команда) общественной организации, если всё плохо, то виновного найти становится несложно. При этом, несмотря на ситуацию, которая сегодня сложилась в Союзе биатлонистов России, есть специалисты, с которыми можно конструктивно разговаривать. Я лично считаю, что давно уже пора в 329-й закон "О спорте", который определяет взаимоотношение и полномочие сторон, с учетом его жизнедеятельности и того, что сегодня диктуют условия, вносить определенные поправки. - Какие? - Во-первых, усилить ответственность сторон. Во-вторых, разделить полномочия. Вы не можете, мягко говоря, отвечать за то, что делается вне вашего правового поля (я рассуждаю как государственник) по определению. А вот в данный момент министерству спорта РФ, ЦСП в лице государства приходится разбираться, отчего у ребят возникли разногласия и противоречия. - Учитывая ваш богатый управленческий опыт, как вы считаете, чем завершится история в СБР? Останется ли Владимир Драчев на посту президента по итогам внеочередной отчетно-выборной конференции? - Не буду говорить о результатах, которые выберет биатлонное сообщество, голосуя за первого, второго, пятого, десятого. До этого еще дожить надо. Могу только сказать единственное: подобного управленческого стиля и подобной системы не будет, это точно. Поэтому неслучайно министр спорта в своем выступлении, говоря об отношении государства к ситуации, дал людям деликатно понять: ребята, вы либо приведете всё в порядок, либо, как говорится, в порядок приведут, но уже без вас. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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