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Кравчука уличили в непрофессионализме: Отключить Россию от SWIFT "нереально"

06 декабря 2020, 19:05  •  163 • Политика
Экс-президента Украины Леонида Кравчука уличили в непрофессионализме. Политик требует отключить Россию от системы SWIFT, однако это "нереально".
Бывший президент Украины Леонид Кравчук потребовал отключить Россию от международной расчётной системы SWIFT в качестве "наказания" за конфликт в Донбассе. Однако сенатор Елена Перминова обвинила украинского политика в непрофессионализме.
Она напомнила, что Россия занимает заметное место в системе SWIFT, поэтому реализовать отключение страны невозможно. Однако такие призывы постоянно звучат, хотя в Совете Федерации считают их пустыми угрозами.
"Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы нереально", - пояснила парламентарий в интервью РИА Новости.
Министерство финансов России ранее неоднократно заявляло о том, что не располагает информацией о том, что США могут ввести санкции, которые затронут функционирование международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на территории России. При этом в случае возникновения необходимости российские власти могут распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ).
"Я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы", - заявил Антон Силуанов в феврале 2019 года.

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