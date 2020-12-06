Кравчука уличили в непрофессионализме: Отключить Россию от SWIFT "нереально"

Бывший президент Украины Леонид Кравчук потребовал отключить Россию от международной расчётной системы SWIFT в качестве "наказания" за конфликт в Донбассе. Однако сенатор Елена Перминова обвинила украинского политика в непрофессионализме.

Она напомнила, что Россия занимает заметное место в системе SWIFT, поэтому реализовать отключение страны невозможно. Однако такие призывы постоянно звучат, хотя в Совете Федерации считают их пустыми угрозами.

"Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы нереально", - пояснила парламентарий в интервью РИА Новости.

Министерство финансов России ранее неоднократно заявляло о том, что не располагает информацией о том, что США могут ввести санкции, которые затронут функционирование международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на территории России. При этом в случае возникновения необходимости российские власти могут распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ).

"Я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы", - заявил Антон Силуанов в феврале 2019 года.