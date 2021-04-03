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Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
03 апреля 2021, 08:25 • 72 • Политика
После хамского выпада первого президента Украины и главы делегации Киева на минских переговорах по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Россия "враг", а Белоруссия "холуй", русские напомнили политику один из особо позорных фактов в украинской совсем недавней истории. "Ведь это украинский президент освободил… "
Накануне в эфире украинского телевидения Кравчук заявил о том, что Россия - это враг Украины, а Белоруссия для России - "холуй".
"Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Белоруссия", - сказал он, прокомментировав то, что в день переговоров американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского прошли переговоры и российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
В Сети отреагировали на новый антироссийский выпад Кравчука, напомнив ему, какая страна больше подходит под определение "холуй". В частности, ему напомнили о позорном факте из недавней истории Украины, когда в период правления Петра Порошенко на тот момент президент уступил свое место во главе стола на тот момент вице-президенту Байдену.
"Как я понимаю Кравчук гордится, что Украина холуй США. Ведь это украинский президент освободил своё кресло для штатовского посланника..." - отметил пользователь Сергей Иванов.
В целом же пользователи напомнили и прочие позорные моменты, которые продолжаются на Украине по сей день: например, отчёты командующего ВСУ перед американскими кураторами, а также всевозможные попытки угодить руководству в США.
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