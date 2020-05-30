Кравчука, назвавшего способ "остановить Россию", одёрнули: "Он опять о несбыточном"

Украинский политик и бывший лидер Незалежной Леонид Кравчук считает, что "остановить Россию" сможет лишь международная коалиция. По его мнению, если бы западные страны ввели против РФ полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию, то и Москва вела бы себя по-другому.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова украинца: "Кравчук опять о несбыточном: мечтает о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины".

Он пояснил, что эти сентенции по поводу могущественного Запада в поддержку Украины бессмысленны - у западных стран и без Киева хватает забот.

К тому же, пояснил Пушков, вероятно, кроме Польши и прибалтийских государств, никто и не захочет прислушиваться к таким советам из Украины.

"Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", - написал сенатор в Twitter.

Отношения между Россией и Украиной разладились в 2014 году. Тогда граждане Крыма на референдуме приняли решение о вхождении в состав России. В том же году начался вооружённый конфликт в Донбассе. Донецкая и Луганская области объявили себя Донецкой и Луганской народными республиками. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боям на территории ДНР и ЛНР, но Россия категорически с этим не согласна.