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Кравчука, назвавшего способ "остановить Россию", одёрнули: "Он опять о несбыточном"
30 мая 2020, 19:55 • 37 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков одёрнул экс-лидера Украины, заявившего о способе "остановить Россию". "Кравчук опять о несбыточном: мечтает о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины", - иронично поддел политик в Twitter.
Украинский политик и бывший лидер Незалежной Леонид Кравчук считает, что "остановить Россию" сможет лишь международная коалиция. По его мнению, если бы западные страны ввели против РФ полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию, то и Москва вела бы себя по-другому.
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова украинца: "Кравчук опять о несбыточном: мечтает о "жёсткой единой коалиции в поддержку Украины".
Он пояснил, что эти сентенции по поводу могущественного Запада в поддержку Украины бессмысленны - у западных стран и без Киева хватает забот.
К тому же, пояснил Пушков, вероятно, кроме Польши и прибалтийских государств, никто и не захочет прислушиваться к таким советам из Украины.
"Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", - написал сенатор в Twitter.
Отношения между Россией и Украиной разладились в 2014 году. Тогда граждане Крыма на референдуме приняли решение о вхождении в состав России. В том же году начался вооружённый конфликт в Донбассе. Донецкая и Луганская области объявили себя Донецкой и Луганской народными республиками. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боям на территории ДНР и ЛНР, но Россия категорически с этим не согласна.
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