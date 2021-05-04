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Кравчук знает «больное место» Путина

04 мая 2021, 02:25  •  42 • Украина

Первый президент Украины, глава украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал совет действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, как взять лидера России Владимира Путина за «место, которое болит».

Об этом Кравчук рассказал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

Первый президент советует Зеленскому поставить вопрос перед Путиным о выполнении договоренностей в рамках «нормандского» формата.

«В данной ситуации я (если бы был сейчас президентом — ред.) хотел бы встретиться с Путиным. А год назад я бы никогда не согласился на встречу с Путиным, а сейчас я бы лично хотел услышать и увидеть, а что скажет Путин, когда будет поставлен единственный вопрос. Есть «нормандский» формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей «нормандского» формата, а это, прежде всего, означает договоренности по Донбассу, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение — и он что отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит», — пояснил экс-президент Украины.

При этом, по словам Кравчука, «важно знать, как же он (Путин — ред.) будет объяснять это народу».

«Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении «нормандского» формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину», — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский выступает за реформирование или отмену «минского формата» для урегулирования конфликта в Донбассе, а также желает увеличить число участников переговоров «нормандского формата» с помощью привлечения США, Англии и Канады.

Последние переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки», которые состоялись в рамках видеоконференции по Донбассу вечером 19 апреля, завершились безрезультатно. Стороны не достигли никаких конкретных договорённостей.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский в формате публичного видеообращения пригласил Владимира Путина встретиться «в любой точке Донбасса, где идёт война». На следующий день президент РФ ответил украинскому лидеру, что ждет его в любое удобное время, но в Москве.

В настоящее время администрация президента России и Офис главы Украины контактируют по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Российская сторона настаивает, что повестка возможной встречи двух лидеров может касаться только двусторонних отношений и не должна затрагивать вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

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