Кравчук заявил об угрозе "взрыва" в Донбассе. Он призвал попросить помощи у США

Леонид Кравчук заявил об угрозе "взрыва" в Донбассе. По его мнению, в настоящее время существует угроза серьёзного военного обострения на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. В связи с этим он призвал попросить помощи у представителей США.

Руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил об угрозе серьёзного военного обострения на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР.

В связи с этим он в интервью для "Украины 24" призвал привлечь к переговорам по ситуации в регионе представителей американской стороны.

По мнению Кравчука, обстановка в Донбассе стала проблемой глобального масштаба, для решения которой мало участия только Евросоюза.