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Кравчук заявил об угрозе "взрыва" в Донбассе. Он призвал попросить помощи у США
13 марта 2021, 18:20 • 272 • Политика
Леонид Кравчук заявил об угрозе "взрыва" в Донбассе. По его мнению, в настоящее время существует угроза серьёзного военного обострения на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. В связи с этим он призвал попросить помощи у представителей США.
Руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил об угрозе серьёзного военного обострения на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР.
В связи с этим он в интервью для "Украины 24" призвал привлечь к переговорам по ситуации в регионе представителей американской стороны.
По мнению Кравчука, обстановка в Донбассе стала проблемой глобального масштаба, для решения которой мало участия только Евросоюза.
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