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Кравчук заявил о желании приехать в Крым: "Вы знаете, я бы хотел…"

22 января 2021, 18:35  •  160 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о желании приехать в Крым. Об этом он рассказал в беседе с журналистами: "Вы знаете, я бы хотел…"
В интервью телеканалу "Крым24", отвечая на вопрос о том, не хотел ли бы он приехать в Крым и лично оценить обстановку на полуострове, Кравчук честно признался - хотел бы.
"Вы знаете, я бы хотел", - сказал он, отметив, однако, что сейчас ездит очень мало далеко.
При этом, по его словам, он не ждал бы от этой поездки большого удовлетворения. Он также считает, что такая его поездка вряд ли была бы позитивно оценена российской стороной.
Ранее Кравчук заявил, что России и Украине нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами. В Крыму назвали главное условие, после выполнения которого возможен поиск любых компромиссов.
"Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять. Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым - это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов", - заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец. Его слова привело РИА "Новости".

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