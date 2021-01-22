Кравчук захотел поехать в Крым

Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Однако экс-президент Украины сомневается, что получит удовлетворение от путешествия на полуостров

Леонид Кравчук признался, что хочет побывать в Крыму. И сделал бы это, если бы мог ездить далеко, сказал экс-глава Незалежной, теперешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Отправившись в путешествие на полуостров, бывший украинский президент лично посмотрел бы, что изменилось за семь лет с момента возвращения региона в состав России. И оценил обстановку.

Такая поездка, по словам Кравчука, не принесет ему большого удовлетворения – с учетом ситуации в Крыму. Да и в РФ к этому вряд ли отнесутся позитивно, выразил мнение представитель Киева.

Вопрос о статусе полуострова всегда был далеко не простым, отметил Леонид Макарович. И напомнил о жарких спорах в 1991 году из-за уже тогда звучавших призывах денонсировать договор о передаче Крыма Украине и сделать регион частью России.

Это вополне объяснимо, ведь тогда 75% жителей полуострова были русские, а остальные – украинцы и представители других нацменьшинств. Свою роль играли также Севастополь и Черноморский флот, пояснил Кравчук в эфире программы "Говорите правду" на телеканале "Крым 24".

Ранее первый глава Незалежной Леонид Кравчук говорил, что Москве и Киеву необходимо договариваться по вопросу о Крыме. Это важно для разрешения всех противоречий между Россией и Украиной, пояснил он.