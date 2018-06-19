Кравчук высказался про Крым, а Порошенко озаботился судьбой Януковича: хроники украинской смуты

СЪЕСТЬ ОН СЪЕСТ, НО КТО ЕМУ ДАСТ?

Первый президе6нт Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может сама вернуть Крым Украине, потому что содержать его очень затратно.

- Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат, - объяснил Кравчук свое видение будущего в интервью газете «Украинская правда».

Конечно, бывает, что старческая деменция подкрадывается незаметно и бросается на организм человека с яростью голодного хищника. Но трудно предположить, что бывший член Политбюро ЦК КПУ и Председатель Верховного Совета Украинской ССР настолько утратил память. Чтобы забыть, что во времена СССР в национальные республики инвестировало все государство – СССР. Или он имел в виду период постсоветской истории Украины? Но тогда Киев только выкачивал из Крыма все, что мог, доведя инфраструктуру полуострова до разрухи. И когда это у Украины было 100 млрд. долларов? Наверное, когда она была Украинской ССР.

Впрочем, дедушка не так уж и безнадежен, как может показаться.

- Все может быть, - ответил он на вопрос о путях возвращения Крыма. - Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить. Во-вторых, там 78 процентов русских.

В Крыму, кстати, уже ответили Кравчуку на вопрос «когда». Глава РК Сергей Аксенов сделал это одним словом: «Никогда», - и назвал фантазии Кравчука «бредом сумасшедшего».

КЛАДБИЩА НУЖНЕЕ РОДДОМОВ

Демографическая ситуация на Украине все больше напоминает ситуацию в России в 90-х годах прошлого века. Как сообщает Госстат, смертность в стране растет такими темпами, что смертность в начале этого года (за первые четыре месяца) стала вдвое превышать рождаемость. Взамен каждых 100 умерших граждан за этот период на Украине родились всего 54 малыша.

За этот же период численность населения в силу естественной убыли уменьшилась на 85,7 тысячи человек. А глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цифру еще в 100 тысяч украинцев, ежемесячно покидающих свою страну в поисках лучшей жизни.

По официальным данным все того же Госстата, сейчас на Украине проживает 42,3 млн человек, но в официальные цифры не верят сами украинские власти и их представители. Так, депутат Верховной Рады Михаил Папиев заявил, что реальная численность населения не превышает сейчас 32 млн человек, а по ряду альтернативных оценок варьируется вокруг 25-26 миллионов.

ПОРОШЕНКО СЕБЕ СОЛОМКУ СТЕЛЕТ… ЯНУКОВИЧЕМ

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко озаботился законностью отстранения от власти своего предшественника Виктора Януковича. для этого он направил в Конституционный суд страны заявление, в котором нынешний глава Украины утверждает, что лишение Януковича статуса президента было незаконным, поскольку отстранить президента можно лишь на основании импичмента, который не проводился.

Неужто Петр Алексеевич решил вернуть Виктора Федоровича или хотя бы назначить ему пенсию? Ни в коем случае! Тогда зачем он это делает?

- Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем ему это делать?! Если только примеряет на себя судьбу Януковича! – написал на своей странице в «Фейсбуке» лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Действительно, набрать 300 голосов в Верховной Раде для импичмента Порошенко практически невозможно. А вот выгнать в результате переворота и потом узаконить это решение – более вероятно. И тогда Петр Алексеевич лишится большей части своего бизнеса. Вот от такого развития ситуации Порошенко и подстраховывается.