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Кравчук выдвинул условие примирения Украины с Россией

08 мая 2021, 16:30  •  58 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Расклад сил изменится после вступления Незалежной в НАТО
Отношения Москвы и Киева могут наладиться и стать прежними при одном условии. По мнению экс-президента Украины Леонида Кравчука, конфликт в Донбассе должен закончиться так, чтобы от этого выиграла Незалежная.
Председатель делегации Киева в трехсторонней группе заявил, что якобы Россия находится в Донбассе и должна оттуда уйти, не применяя никаких силовых методов. Если РФ позволит Украине быть независимым государством, добавил политик, то дружбу двух стран можно будет вернуть. Впрочем, на это уйдет время.
Кравчук в разговоре с изданием URA.RU подчеркнул, что Москва и Киев должны сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на конфликте. Однако сначала Украина должна стать членом НАТО.
Как добавил экс-президент, россияне и украинцы должны заняться своими делами, наладить границу, тогда можно будет восстановить торговлю и все остальное.
Россия не раз отмечала, что не является участницей конфликта в Донбассе, но выступает за мир на юго-востоке Украины и стремится поспособствовать его достижению.
При этом Украина мечтает стать членом НАТО, чьи войска в таком случае подберутся к границе с РФ. Однако эксперты указывают, что альянс не стремится впустить Киев в свои ряды из-за угрозы спровоцировать конфликт с Москвой.
Любопытно, что даже лидеры стран НАТО очень ловко избегают вопросов политиков Украины о том, когда государство получит заветный статус.
Недавно Незалежная даже была готова отказаться от своей мечты в обмен на получение ядерного оружия, потому что боится мнимой угрозы со стороны России.

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