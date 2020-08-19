Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Главная / Политика

Кравчук всю карьеру "бегал между капелек", он пытается заболтать Донбасс - Килинкаров

19 августа 2020, 23:10  •  18 • Политика
Украинский общественный и политический деятель, бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал предложение первого президента Украины Леонида Кравчука о том, как можно принести мир в Донбасс, предложив в Донецкой и Луганской областях сделать свободную экономическую зону. Килинкаров напомнил, как Кравчук всю карьеру "бегал между капелек". По мнению эксперта, это не что иное, как попытка заболтать Донбасс.
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, как можно принести мир в Донбасс, предложив в Донецкой и Луганской областях сделать свободную экономическую зону. Пока же эти регионы из-за ВСУ остаются зоной боевых действий. Кроме того, экс-президент проговорился, что предложения Киев должен вносить только те, что отвечают украинской конституции, при этом Минские договорённости политик никак не упомянул.
"Кравчук, конечно, может заявлять всё что угодно. Но, во-первых, он в Минской группе не самостоятельный игрок, у него нет полномочий принимать решения. Его функционал будет заключаться лишь в том, чтобы в средствах массовой информации внутри Украины оправдывать те или иные действия, которые будет принимать администрация президента в отношении Минского процесса. Я уверен, что до выборов в Соединённых Штатах Америки администрация президента вообще не в состоянии принимать какие-то решения", - высказался украинский общественный и политический деятель, бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По мнению собеседника Царьграда, на Украине просто тянут время, и Кравчук с этой задачей справится идеально, вбрасывая те или иные идеи, которые не будут реализованы, но займут определённое время для обсуждения. При этом Килинкаров глубоко убеждён, что в рамках Минской группы никто даже обсуждать идею создания свободной экономической зоны не будет. Он объяснил почему.
"Потому что есть очень простой документ - Минские договорённости, - который состоит всего лишь из 13 пунктов. Для начала надо хотя бы убедительно попросить господина Кравчука почитать этот документ. Во-вторых, напомнить ему то, что касается особого статуса, против которого они выступают - в Украине существует закон, который принят парламентом 7-го созыва. Там всё прописано, в этом законе. Проблема заключается лишь в том, что есть требования в рамках Минского формата, чтобы всё, что прописано в этом законе, было имплементировано в конституцию. Ни больше, ни меньше. Это же принимала не Германия, не Россия, это принимала Украина. Но он этого не хочет замечать, предлагая альтернативную идею создания экономических зон. Ну, кто на это пойдёт? Это, мне кажется, абсолютно бесперспективная идея, и она не будет иметь своей реализации", - уверен Килинкаров.
И вообще, добавляет он, Кравчук - это человек, который "всю свою политическую карьеру бегал между капелек". Поэтому в этом смысле его можно считать профессионалом, говорит бывший депутат.
"Заболтать любую тему может. Но если только в этом его функционал, то, конечно, ждать от Минской группы какого-то прорыва просто не приходится. На самом деле нет никакого консенсуса, нет никакой стратегии в отношении Донбасса. Её не существует просто в Украине", - резюмировал Килинкаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 17:40
"Как покупают протест": Технологию провокаторов разоблачили с точностью до доллара
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.