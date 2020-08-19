Кравчук всю карьеру "бегал между капелек", он пытается заболтать Донбасс - Килинкаров

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, как можно принести мир в Донбасс, предложив в Донецкой и Луганской областях сделать свободную экономическую зону. Пока же эти регионы из-за ВСУ остаются зоной боевых действий. Кроме того, экс-президент проговорился, что предложения Киев должен вносить только те, что отвечают украинской конституции, при этом Минские договорённости политик никак не упомянул.

"Кравчук, конечно, может заявлять всё что угодно. Но, во-первых, он в Минской группе не самостоятельный игрок, у него нет полномочий принимать решения. Его функционал будет заключаться лишь в том, чтобы в средствах массовой информации внутри Украины оправдывать те или иные действия, которые будет принимать администрация президента в отношении Минского процесса. Я уверен, что до выборов в Соединённых Штатах Америки администрация президента вообще не в состоянии принимать какие-то решения", - высказался украинский общественный и политический деятель, бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По мнению собеседника Царьграда, на Украине просто тянут время, и Кравчук с этой задачей справится идеально, вбрасывая те или иные идеи, которые не будут реализованы, но займут определённое время для обсуждения. При этом Килинкаров глубоко убеждён, что в рамках Минской группы никто даже обсуждать идею создания свободной экономической зоны не будет. Он объяснил почему.

"Потому что есть очень простой документ - Минские договорённости, - который состоит всего лишь из 13 пунктов. Для начала надо хотя бы убедительно попросить господина Кравчука почитать этот документ. Во-вторых, напомнить ему то, что касается особого статуса, против которого они выступают - в Украине существует закон, который принят парламентом 7-го созыва. Там всё прописано, в этом законе. Проблема заключается лишь в том, что есть требования в рамках Минского формата, чтобы всё, что прописано в этом законе, было имплементировано в конституцию. Ни больше, ни меньше. Это же принимала не Германия, не Россия, это принимала Украина. Но он этого не хочет замечать, предлагая альтернативную идею создания экономических зон. Ну, кто на это пойдёт? Это, мне кажется, абсолютно бесперспективная идея, и она не будет иметь своей реализации", - уверен Килинкаров.

И вообще, добавляет он, Кравчук - это человек, который "всю свою политическую карьеру бегал между капелек". Поэтому в этом смысле его можно считать профессионалом, говорит бывший депутат.

"Заболтать любую тему может. Но если только в этом его функционал, то, конечно, ждать от Минской группы какого-то прорыва просто не приходится. На самом деле нет никакого консенсуса, нет никакой стратегии в отношении Донбасса. Её не существует просто в Украине", - резюмировал Килинкаров.