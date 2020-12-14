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Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»

14 декабря 2020, 00:20  •  140 • Украина

В ближайшее время Украина осадит Россию, которая в последнее время несёт тотальные потери какого-либо авторитета на постсоветском пространстве, и предложит не играть в политику, а применит силу.

Такое заявление сделал первый президент Украины, руководитель Трехсторонней контактной группы (ТГК) Киева по Донбассу в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, Москва больше не в состоянии контролировать деятельность республик по соседству. Авторитет России «упал ниже плинтуса из-за полной недееспособности руководителя в Кремле».

В пример он привел Молдову. Мол, в России никто даже не предполагал, что в республике победит ярая русофобка, которая начнёт открытое противостояние с РФ.

«Могли представить, что президент Турции скажет президенту Азербайджана, что он с ним не только за круглым столом, но и будет с ним на поле битвы? И что? Теперь турецкие войска находятся в Азербайджане! Этого Россия даже в страшном сне не могла представить! Я уже не говорю, что происходит в Беларуси, на Украине, на Кавказе и в других местах», — продолжил Кравчук.

По мнению 87-летнего политика, в России больше нет какой-либо силы, способной ответить не только вероятному противнику, но и нечего противопоставить бывшим советским республикам. Россия сама начала трещать по швам.

«Почему Путин согласился с такой позицией Турции? Потому что для этого есть мировые основания», — пояснил он.

Резюмируя, Кравчук заявил, что в ближайшее время Украина осадит Россию и предложит не играть в политику с Москвой, а применит силу.

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