Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»

В ближайшее время Украина осадит Россию, которая в последнее время несёт тотальные потери какого-либо авторитета на постсоветском пространстве, и предложит не играть в политику, а применит силу.Такое заявление сделал первый президент Украины, руководитель Трехсторонней контактной группы (ТГК) Киева по Донбассу в эфире телеканала «НАШ».По его словам, Москва больше не в состоянии контролировать деятельность республик по соседству. Авторитет России «упал ниже плинтуса из-за полной недееспособности руководителя в Кремле».В пример он привел Молдову. Мол, в России никто даже не предполагал, что в республике победит ярая русофобка, которая начнёт открытое противостояние с РФ.«Могли представить, что президент Турции скажет президенту Азербайджана, что он с ним не только за круглым столом, но и будет с ним на поле битвы? И что? Теперь турецкие войска находятся в Азербайджане! Этого Россия даже в страшном сне не могла представить! Я уже не говорю, что происходит в Беларуси, на Украине, на Кавказе и в других местах», — продолжил Кравчук.По мнению 87-летнего политика, в России больше нет какой-либо силы, способной ответить не только вероятному противнику, но и нечего противопоставить бывшим советским республикам. Россия сама начала трещать по швам.«Почему Путин согласился с такой позицией Турции? Потому что для этого есть мировые основания», — пояснил он.Резюмируя, Кравчук заявил, что в ближайшее время Украина осадит Россию и предложит не играть в политику с Москвой, а применит силу.