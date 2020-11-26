Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу

Леонид Кравчук. Фото: AP/TASS

Первый президент Украины заявил, что Незалежная сама разберется со своими проблемами

Леонид Кравчук, представляющий Украину в Контактной группе по Донбассу, заявил, что Киев не собирается рассматривать предложения представителей ДНР и ЛНР о "дорожной карте" региона. Об этом заявил Родион Мирошник, выступающий в переговорах от ЛНР.

Политик рассказал, что Кравчук изъявил желание видеть лишь проекты, представленные Москвой. Однако полпред РФ Борис Грызлов отметил, что РФ поддерживает представленный план, соответствующий положениям минских договоренностей. А проект от РФ могут принять за попытку вмешательства в украинские дела.

Украинский представитель же заявил, что сказанное Грызловым позволяет сделать вывод о выходе России из Минска. Незалежная, добавил он, сама может разобраться с ситуацией на "своей территории".

В конце переговоров представитель России напомнил Кравчуку, что для столь громких заявлений необходимы определенные полномочия. РФ вошла в переговоры по приглашению украинской стороны, чтобы урегулировать ситуацию во внутреннем конфликте Незалежной. Если же мнение официального Киева изменилось, то за этим должно последовать официальное заявление. Кравчук же, постоянно заявлявший о своей неспособности решить вопросы с Радой и самим президентом Незалежной, не является в этом случае уполномоченным лицом, написал Мирошник в своем Телеграм-канале.

Ранее глава ОБСЕ Хайди Грау обвинила представителей РФ в попытке нарушить "режим конфиденциальности" в переговорах по Донбассу за предложение обнародовать записи со встречи Контактной группы.