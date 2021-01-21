Кравчук: Украина не готова к силовому освобождению Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук исключил военный путь освобождение территорий Донбасса, по его убеждению, решить вопрос можно только политическим и дипломатическим путем.Об этом экс-президент Украины рассказал в комментарии «РБК-Украина».«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время», — отметил он.По словам Кравчука, одним из действенных путей урегулирования ситуации в Донбассе являются санкции.«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», — подчеркнул он.Напомним, прибывшая на Украину новая глава ПАСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что не стоит Киеву пытаться вернуть силой ЛДНР и Крым.