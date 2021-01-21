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Кравчук: Украина не готова к силовому освобождению Донбасса
21 января 2021, 19:40 • 122 • Украина
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук исключил военный путь освобождение территорий Донбасса, по его убеждению, решить вопрос можно только политическим и дипломатическим путем.
Об этом экс-президент Украины рассказал в комментарии «РБК-Украина».
«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время», — отметил он.
По словам Кравчука, одним из действенных путей урегулирования ситуации в Донбассе являются санкции.
«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», — подчеркнул он.
Напомним, прибывшая на Украину новая глава ПАСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что не стоит Киеву пытаться вернуть силой ЛДНР и Крым.
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