Кравчук указал Зеленскому на ловушку в идее о референдуме

Первый президент Украины Леонид Кравчу считает, что Владимир Зеленский готовит ловушку сам себе, предлагая провести референдум по отношениям с Россией.

В комментарии ФАН политик признался, что не понимает, как в принципе можно ставить вопрос о необходимости отношений с соседним государством, особенно учитывая, что речь идёт не о внутренних вопросах, которые зависят исключительно от позиции Украины.

В результате может возникнуть ситуация, когда на Украине будет организован референдум по отношениям с Россией, а в Москве закономерно откажутся принимать его во внимание.

Вместо этого Кравчук посоветовал нынешнему президенту Украины всеми силами налаживать диалог с Москвой — хотя бы ради урегулирования конфликта на Донбассе.