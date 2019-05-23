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Кравчук указал Зеленскому на ловушку в идее о референдуме

23 мая 2019, 13:39  •  26 • Политика
Первый президент Украины указал Владимиру Зеленскому на ловушку, которая заложена в самой идее референдума об отношениях с Россией. По его словам, необходимость диалога с Москвой очевидна и без того.
Первый президент Украины Леонид Кравчу считает, что Владимир Зеленский готовит ловушку сам себе, предлагая провести референдум по отношениям с Россией.
В комментарии ФАН политик признался, что не понимает, как в принципе можно ставить вопрос о необходимости отношений с соседним государством, особенно учитывая, что речь идёт не о внутренних вопросах, которые зависят исключительно от позиции Украины.
В результате может возникнуть ситуация, когда на Украине будет организован референдум по отношениям с Россией, а в Москве закономерно откажутся принимать его во внимание.
Вместо этого Кравчук посоветовал нынешнему президенту Украины всеми силами налаживать диалог с Москвой — хотя бы ради урегулирования конфликта на Донбассе.

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