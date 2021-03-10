Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украи...
Главная / Украина

Кравчук угрожает Донбассу «войной на поражение»

10 марта 2021, 05:05  •  83 • Украина

Украина закончила этап «компромиссов» и «мягких решений» по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Если раньше мы как-то верили, что наши мягкие решения, попытки компромиссов, попытки договориться повлияют на Россию, и Россия ответит тем же. В последнее время мы увидели, что это воспринимается как наша слабость или наше желание в одностороннем порядке выполнять те прихоти, которые предлагает Россия. Поэтому я сказал: отныне наступает другой этап.

Первое – мы будем и дальше выполнять те договоренности, которые сделаны в «нормандском формате», мы будем выполнять договоренности на минских площадках, но мы не будем это делать мягко. Мы будем на добро отвечать добром, на попытки или желания компромиссов будем отвечать компромиссами. Но если будут стрелять и убивать, наши ответы будут зеркальные, радикальные.

Мы не будем принимать это как какие-то недоразумения или попытки нас спровоцировать к чему-то. Какие провокации, если убивают людей? Это реальная война, причем война на поражение. И на войну на поражение мы будем отвечать огнем на поражение», – заявил Кравчук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 23:35
Столкновения неонацистов и «ВСУшников» на Донбассе: стало известно о смертельном исходе
10 марта 2021, 01:25
«Я готов воевать». Зеленский посылает сигнал за океан
10 марта 2021, 01:25
Корчинский: Украинская армия разваливается
09 марта 2021, 23:35
Это его поступки «говно»: Зеленский спустя неделю ответил Порошенко
10 марта 2021, 01:25
Социалисты Молдовы переходят к действиям – срок ультиматума истёк
09 марта 2021, 23:35
Эй, мы здесь: у Зеленского не могут дождаться связи с Байденом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.