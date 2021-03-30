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Кравчук требует объявить России экономическую войну

30 марта 2021, 17:20  •  165 • Украина

Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал мировое сообщество объединяться против России и объявить ей экономическую войну.

Об этом Кравчук заявил в эфире программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

«Находясь в очень сложной экономической и социальной ситуации, санкции работают, и будут работать ещё лучше – ещё не заработали секторальные санкции, банковской системы и другие санкции, которые если вместе сложить, то это уже будет экономическая война против России. И выдержат ли они эту войну? Я думаю, что нет», — выразил свое мнение экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что Киев должен сломать экономические отношения с Москвой. Кравчук уверен, что Россия не выдержит экономических ударов от Украины.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с «Народными Новостями», предупредил, что призыв Кравчука об объявлении РФ экономической войны, в первую очередь, может полностью уничтожить экономику Украины.

«Этой зимой во время серьезнейших холодов Украина запросила помощь со стороны России и Белоруссии в перекачке электроэнергии. Эта помощь была ей оказана, что спасло ее энергосистему от развала. Сколько бы громко не говорили власти Киева, все украинские атомные электростанции работают на российском топливе, американское, как известно, не подходит и создает большое количество проблем», — объяснил политолог.

По словам эксперта, разрыв энергетических связей между Москвой и Киевом может полностью разрушить экономику Украины.

Напомним, Кравчук считает, что Киев должен настоять на проведении прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

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