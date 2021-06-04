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Кравчук: «С точки зрения международного права Лукашенко — это никто»

04 июня 2021, 04:40  •  200 • Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что с точки зрения международного президент Белоруссии Александр Лукашенко — это никто.

«То, что происходит в Белоруссии, мы не воспринимаем. Мы присоединились во всех оценках Белоруссии к европейским странам, и я думаю, что что-то особенное еще выражать по отношению к Лукашенко, я бы не хотел этого.

Я вам скажу почему — много чести для Лукашенко, чтобы мы на него обращали такое внимание. Он является самопровозглашенным президентом.

Он — с точки зрения международного права — никто, извините за выражение, а делает из себя лидера и диктует какие-то условия, оценки всем другим», — заявил Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, президент Украины и МИД Украины высказались в отношении Лукашенко, и это является окончательной позицией Украины.

«Почему-то мне кажется, что Лукашенко, если его не возьмет под свое крыло Россия — и сколько она его там будет держать, — недолго жить, в смысле управлять Белоруссией, недолго», — заключил Кравчук.

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