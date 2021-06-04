|
Кравчук: «С точки зрения международного права Лукашенко — это никто»
04 июня 2021, 04:40 • 200 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что с точки зрения международного президент Белоруссии Александр Лукашенко — это никто.
«То, что происходит в Белоруссии, мы не воспринимаем. Мы присоединились во всех оценках Белоруссии к европейским странам, и я думаю, что что-то особенное еще выражать по отношению к Лукашенко, я бы не хотел этого.
Я вам скажу почему — много чести для Лукашенко, чтобы мы на него обращали такое внимание. Он является самопровозглашенным президентом.
Он — с точки зрения международного права — никто, извините за выражение, а делает из себя лидера и диктует какие-то условия, оценки всем другим», — заявил Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, президент Украины и МИД Украины высказались в отношении Лукашенко, и это является окончательной позицией Украины.
«Почему-то мне кажется, что Лукашенко, если его не возьмет под свое крыло Россия — и сколько она его там будет держать, — недолго жить, в смысле управлять Белоруссией, недолго», — заключил Кравчук.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 22:45
|
01 июня 2021, 13:25
|
29 мая 2021, 12:05
|
03 июня 2021, 00:15
|
01 июня 2021, 02:25
|
30 мая 2021, 02:45
|
02 июня 2021, 05:00