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Кравчук: решением конфликта в Донбассе может стать новое наполнение "Минска"

07 января 2018, 23:39  •  272 • Украина

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Изменение содержания минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе ("Минск-2") может стать одним из путей его решения. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина", вышедшему в эфир в воскресенье.

"Как нам остановить войну (силовой конфликт в Донбассе - прим. ТАСС)? Есть несколько путей… [Можно] изменить или наполнить минский формат другим содержанием", - предложил Кравчук. Он уточнил, что имеет в виду "либо переход к Будапештскому формату, либо оставить минский, но наполнить другими возможностями, другими веяниями, другими действиями".

Кроме того, по мнению Кравчука, в этом направлении важным шагом могла быть встреча высшего российского и украинского руководства. Он считает, что на такой встрече "про территориальную целостность" стороны "никогда не смогут говорить", а все остальное можно обсуждать.

Представители контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого Киев настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.

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