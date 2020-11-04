Кравчук рассказал, зачем Путину Украина

Первый президент Украины, ныне глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на минских переговорах отметился очередным заявлением по поводу целей президента России в отношении Украины.По словам Кравчука, который имеет по каждому вопросу своё экспертное мнение, Путин пытается восстановить Россию в границах Российской империи и без Украины сделать этого не сможет.Свои мысли экс-президент озвучил в интервью изданию Atlantic Council — американского неправительственного аналитического центра в области международных отношений, обеспечивающего и обслуживающего идеологию усиления НАТО.«Как это сделать без Украины? Как выйти на западные стратегические поля? Поэтому им нужна Украина», — заявил Кравчук.Кроме того, он рассказал американскому изданию, что, кроме «своей экономической и стратегической мощи», Украина представляет интерес в качестве окна или двери «в Западную Европу и дальше».«Это деталь, которую часто упускают из виду, потому что есть идея, что сегодня Путин, скажем, удовлетворит, я скажу это немного грубо, свои стратегические цели только с Украиной. Это ошибка», — высказался украинский политик.Он добавил, что контроль над «незалежной» является не конечной целью российского президента, а всего лишь «ступенькой», площадкой для начала реализации более глобальных планов.«Не старт, может быть, а площадка, где он одну ногу поставит в России, другую ногу в Украине, а оттуда будет идти.Ему нужна эта база в Украине. Об этом нужно помнить. Некоторые думают: „Ну, это ограничится Украиной“. Ах, если бы это было так… Это самая серьёзная ошибка», — уверяет Кравчук.По его мнению, «Россия Путина» вступила в соревнование с Соединёнными Штатами и нуждается в Украине и других странах, входивших в СССР.«И вот как строится эта политика: Россия отдельно, с Украиной и с другими странами, которые ранее были частью как Советского Союза, так и царской России, может создать такую основу для продвижения к этим стратегическим целям», — заявляет первый украинский президент.