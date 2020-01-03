Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги внешнеполитической деятельности России в 2019 году
Топ-5 причин, почему ММА популярнее и успешнее любого вида спорта
"Войны легко начинать": Косачев предупредил о скором возмездии за убий...
"Мошеннический авантюризм": Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме з...
Главная / Украина

Кравчук рассказал о «трёх Украинах» с разной ДНК

03 января 2020, 17:39  •  104 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами.
 
РИА Новости
 

«Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — заявил Кравчук.

В ответ на это собеседник экс-президента бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что «ДНК крови» у украинцев всё-таки одинаковая.

В свою очередь, Кравчук отметил, что ДНК проявляется в определённых условиях. В качестве примера он привёл то, что депутаты в разных регионах Украины, представляющие интересы народа, имеют серьёзные противоречия.

Ранее Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение, что осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
03 января 2020, 01:24
«Не созрели»: почему в Киеве не хотят возвращаться к прямым поставкам газа из России
03 января 2020, 14:39
В осколках ACUM и ДПМ намекнули на возможное объединение в новом году
03 января 2020, 01:24
В Херсонской области при пожаре погибли два человека
03 января 2020, 01:24
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
03 января 2020, 17:39
Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»
02 января 2020, 18:54
На Украине загорелся пассажирский поезд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому
31 декабря 2019, 16:39
Переданные Донбассу бойцы Беркута: На Майдане убивали наших товарищей, но нам был отдан приказ - терпеть
28 декабря 2019, 18:54
"Не позволим читать себе нотации": Поляки вызвали российского посла в МИД после слов Путина и получили отпор
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
02 января 2020, 02:54
"И нет там никаких "я устал, я…": Пользователи Рунета о новогоднем обращении Путина - 2020
27 декабря 2019, 23:24
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США
30 декабря 2019, 17:54
Олег Царев: Зеленский теряет контроль над страной, и в Раде у него дела плохи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.