Кравчук рассказал о «трёх Украинах» с разной ДНК

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами.

«Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — заявил Кравчук.

В ответ на это собеседник экс-президента бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что «ДНК крови» у украинцев всё-таки одинаковая.

В свою очередь, Кравчук отметил, что ДНК проявляется в определённых условиях. В качестве примера он привёл то, что депутаты в разных регионах Украины, представляющие интересы народа, имеют серьёзные противоречия.

Ранее Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение, что осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть украинской стороне ядерное оружие.