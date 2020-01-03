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Кравчук рассказал о «трёх Украинах» с разной ДНК
03 января 2020, 17:39 • 104 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент страна разделена на три части с разными интересами.
РИА Новости
«Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — заявил Кравчук.
В ответ на это собеседник экс-президента бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что «ДНК крови» у украинцев всё-таки одинаковая.
В свою очередь, Кравчук отметил, что ДНК проявляется в определённых условиях. В качестве примера он привёл то, что депутаты в разных регионах Украины, представляющие интересы народа, имеют серьёзные противоречия.
Ранее Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение, что осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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