Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что ждёт страну, если вся власть в государстве будет сосредоточена в руках одной партии или личности.

Как он заявил в эфире телеканала Прямой, результатом подобного станет автократия.

«Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учёта интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — цитирует его «112 Украина».

По мнению Кравчука, у власти на Украине должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции — минимум две политические силы.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что «получение всей полноты власти» одной партией на Украине приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».