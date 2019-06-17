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Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине
17 июня 2019, 11:24 • 24 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что ждёт страну, если вся власть в государстве будет сосредоточена в руках одной партии или личности.
РИА Новости
Как он заявил в эфире телеканала Прямой, результатом подобного станет автократия.
«Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учёта интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — цитирует его «112 Украина».
По мнению Кравчука, у власти на Украине должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции — минимум две политические силы.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что «получение всей полноты власти» одной партией на Украине приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».
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