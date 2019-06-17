Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле выразили оптимизм насчет нового руководства Украины
Повышенные меры безопасности в Душанбе: Два вертолета Ми-24 сопроводили отлет Пу...
«Призывают к капитуляции»: Помпео допустил применение военной силы против Ирана
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
Главная / Украина

Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине

17 июня 2019, 11:24  •  24 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что ждёт страну, если вся власть в государстве будет сосредоточена в руках одной партии или личности.
 
РИА Новости
 

Как он заявил в эфире телеканала Прямой, результатом подобного станет автократия.

«Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учёта интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — цитирует его «112 Украина».

По мнению Кравчука, у власти на Украине должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции — минимум две политические силы.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что «получение всей полноты власти» одной партией на Украине приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
16 июня 2019, 19:09
Песков рассказал о выжидательной позиции Путина в отношении Зеленского
15 июня 2019, 20:24
«Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы в ЦИК Украины
16 июня 2019, 15:54
В Киеве завели дело после взрыва в центре города
16 июня 2019, 09:24
«Цель — поставить под контроль»: почему Владимир Зеленский намерен реформировать судебную систему Украины
16 июня 2019, 22:24
Эмоции Глушакова, борьба ЦСКА за Влашича и шанс для Джорджевича: как клубы РПЛ выходят из отпуска
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2019, 06:24
Ряженые как основа государственной дискредитации России
13 июня 2019, 19:54
Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля
10 июня 2019, 23:39
"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США так испугались ПМЭФ
15 июня 2019, 15:39
Филарет о Порошенко: он служит дьяволу!
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.