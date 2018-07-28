Кравчук рассказал о подготовке неизвестными покушения на Януковича

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с изданием «СТРАНА.ua» рассказал, что в преддверии госпереворота в 2014 году ему поступило сообщение от неизвестных лиц о якобы готовящемся покушении на экс-лидера страны Виктора Януковича.

«Незадолго до известных событий на «майдане» мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал мне, что готовится убийство Януковича», — уточнил он.

По словам экс-президента, для реализации задуманного была создана так называемая группа Чаушеску (Николае Чаушеску — бывший президент Румынии, был расстрелян в 1989 году. — RT).

Кравчук также добавил, что отнёсся к полученной информации с подозрением.

«Сказать, что я на 100% поверил или что на 100% не поверил, нельзя. Я достаточно взрослый человек и прошёл сложный путь политической и государственной жизни... Я подумал, что самое главное — это передать информацию тем людям, которые могут ею правильно распорядиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева отказался обязать Генпрокуратуру Украины признать Януковича потерпевшим по делу о покушении на него, совершённом неизвестными в 2014 году.