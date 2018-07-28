Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Армейские международные игры-2018 открылись в подмосковном парке «Патриот»
Расписание Трампа: август — война с Ираном
УПЦ: изменение статуса церкви на Украине может привести к углублению раскола в о...
Пенсионная реформа: у детей отбирают бабушек, а у молодёжи перспективы
Главная / Украина

Кравчук рассказал о подготовке неизвестными покушения на Януковича

28 июля 2018, 20:54  •  50 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с изданием «СТРАНА.ua» рассказал, что в преддверии госпереворота в 2014 году ему поступило сообщение от неизвестных лиц о якобы готовящемся покушении на экс-лидера страны Виктора Януковича.
 
РИА Новости
 

«Незадолго до известных событий на «майдане» мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал мне, что готовится убийство Януковича», — уточнил он. 

По словам экс-президента, для реализации задуманного была создана так называемая группа Чаушеску (Николае Чаушеску — бывший президент Румынии, был расстрелян в 1989 году. — RT).

Кравчук также добавил, что отнёсся к полученной информации с подозрением.

«Сказать, что я на 100% поверил или что на 100% не поверил, нельзя. Я достаточно взрослый человек и прошёл сложный путь политической и государственной жизни... Я подумал, что самое главное — это передать информацию тем людям, которые могут ею правильно распорядиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева отказался обязать Генпрокуратуру Украины признать Януковича потерпевшим по делу о покушении на него, совершённом неизвестными в 2014 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
28 июля 2018, 20:54
УПЦ: изменение статуса церкви на Украине может привести к углублению раскола в обществе
28 июля 2018, 14:24
Порошенко заявил, что получение автокефалии завершит утверждение независимости Украины
28 июля 2018, 20:54
Посол Украины предположил, что Крымская декларация может быть переименована в честь Помпео

28 июля 2018, 01:24
«Укрепление имиджа США»: какое оружие сможет купить Украина на американские деньги
28 июля 2018, 01:24
Патриарх Варфоломей передал послание Порошенко
28 июля 2018, 17:39
Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском применения допинга
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 19:39
Начались бунты: почему солдатам ВСУ не платят зарплату
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
23 июля 2018, 03:12
Усик и неадекваты
25 июля 2018, 08:39
В предвкушении осеннего каннибализма
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
26 июля 2018, 02:40
Почему так мощно отмазывают сбившего девочку?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.