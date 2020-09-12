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Кравчук рассказал, кто заставил Киев согласиться на инспекцию позиций ВСУ под Горловкой

12 сентября 2020, 11:55  •  109 • Украина

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, кто заставил Киев согласиться на инспекцию позиций ВСУ под Горловкой.

По его словам, вопрос о совместной инспекции позиций украинской армии у села Шумы был поднят на внеочередном заседании ТКГ, созванном после заявления главы ДНР Дениса Пушилина о готовности Армии ДНР нанести удар по незаконно возведённым инженерным сооружениям.

Для обсуждения этого вопроса, по словам Кравчука, к видеоконференции подключился советник президента России Владимира Путина Дмитрий Козак.

«Я был удивлен, почему вдруг на внеочередном заседании он (Козак — прим. РВ) появился. Он очень энергично, с нотами ультиматума, сказал: Украина должна решить, будет ли она выполнять Минские соглашения», — заявил Кравчук в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Он добавил, что Козак ссылался на командование Народной милиции ДНР, которые сообщили о нарушении договоренностей от 22 июля украинской стороной.

«Причиной были траншеи в Шумах, на которых войска проводят инженерные работы. У нас был документ: видеонаблюдение ОБСЕ, которые зафиксировали, что никаких работ не проводили. И сказали, что это основание нашего выполнения договоренностей», — оправдывается Кравчук. Однако представители Донецка настаивали, что согласно их наблюдениям незаконные инженерные работы проводятся и «после большой дискуссии» стороны сошлись на проведении инспекции позиций ВСУ, уточнил экс-президент «незалежной».

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