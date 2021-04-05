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Кравчук рассказал, как заставить Россию «уйти прочь с украинской земли»
05 апреля 2021, 14:30 • 338 • Украина
Бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил с пояснением как заставить Россию «уйти прочь» из Украины, и, в частности, с Донбасса.
Сделать это можно лишь совместными санкционными усилиями США и Европы. Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Он полагает, что позитивное движение в переговорах вперед невозможно без урегулирования ситуации с перемирием.
«Повлиять на Россию может только мировое сообщество. Европа наконец-то поняла, с кем имеет дело. США с приходом президента Байдена фактически тоже заявили, что Украина наедине с Россией не останется. Думаю, только совместными усилиями мы заставим Россию жить в рамках международного права и уйти прочь с украинской земли», – сказал Кравчук.
При этом он заявил, что Россия якобы ни в малейшей степени не желает, чтобы на Донбассе наступил мир.
«Мы должны выходить из этого – пока Россия не изменит свою философию в отношении Украины как подчиненной ей территории, говорить с ними очень тяжело», – отметил Кравчук.
Ранее сообщалось, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил с новой порцией антироссийских месседжей, которыми задел и соседнюю Белоруссию, назвав ее «холуем» России, а Украину – «врагом».
Напомним, министр обороны Украины призвал Британию удвоить «бдительность и всестороннее сдерживание» России.
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