Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Савченко заявила о готовности стать министром обороны Украины
"Это вам не баттл на стадионе": Захарова назвала "демократией в д...
Евреи назвали Россию более безопасной для них, чем Евросоюз и США - доклад ЕЕК
«Это чушь»: блокадницу возмутило заявление о вине Сталина
Главная / Украина

Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым

07 мая 2019, 23:24  •  46 • Украина
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться». Об этом рассказал первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью изданию «Апостроф».
 
РИА Новости
 

«(Хрущёв. — RT) приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», — сказал Кравчук.

Как отметил политик, Киеву «не подарили» полуостров — «заставили взять».

При этом, по оценке Кравчука, с начала 50-х годов Киев потратил на содержание Крыма $110 млрд.

В июне 2018 года Кравчук предположил, каким образом Украина может «вернуть» Крым. По его мнению, «возвращению» Крыма в состав Украины могло бы способствовать предоставление полуострову «особого статуса». 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
07 мая 2019, 16:54
Зеленский назвал приоритеты на посту президента Украины
07 мая 2019, 13:39
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского 
07 мая 2019, 10:24
На Украине упал в реку автобус с туристами из Белоруссии
07 мая 2019, 15:09
Украина готовит ответ России за выдачу паспортов жителям Донбасса
07 мая 2019, 10:24
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
07 мая 2019, 16:54
Климкин призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
07 мая 2019, 04:09
Гранатомет не помог: Боец НАТО поплатился за глумление над памятником советским воина...
07 мая 2019, 02:24
Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «кв...
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное ...
07 мая 2019, 00:54
Макрон умоляет Россию не выходить из Совета Европы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2019, 00:54
О чем говорят жители Донбасса в очередях за российскими паспортами? (опрос)
03 мая 2019, 14:24
«Отказался от Победы советского народа»: в России отреагировали на идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине
01 мая 2019, 10:39
Вышиванки и мова разрушили промышленность Украины - киевский политолог
01 мая 2019, 23:39
"Лучшая шутка Зеленского": В Сети оценили оправдания по поводу квартиры в Крыму
02 мая 2019, 06:09
Узнав про российские паспорта, украинцы потянулись на Донбасс
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило
04 мая 2019, 12:39
Трубу предложили поделить на троих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.