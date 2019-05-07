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Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым
07 мая 2019, 23:24 • 46 • Украина
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться». Об этом рассказал первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью изданию «Апостроф».
РИА Новости
«(Хрущёв. — RT) приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», — сказал Кравчук.
Как отметил политик, Киеву «не подарили» полуостров — «заставили взять».
При этом, по оценке Кравчука, с начала 50-х годов Киев потратил на содержание Крыма $110 млрд.
В июне 2018 года Кравчук предположил, каким образом Украина может «вернуть» Крым. По его мнению, «возвращению» Крыма в состав Украины могло бы способствовать предоставление полуострову «особого статуса».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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