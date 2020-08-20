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Кравчук раскрыл ультиматум России по Донбассу: "Мы можем согласиться, но..."

20 августа 2020, 23:55  •  109 • Политика
Постпред Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук раскрыл ультиматум России по Донбассу. Он заявил: "Мы можем согласиться, но только если это угрожает украинскому суверенитету".
Об этом дипломат заявил по итогам переговоров в Минске, на которых обсуждалось новое постановление Верховной рады о проведении в Донбассе выборов. Постпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что постановление противоречит Минским соглашениям. Кравчук обещал попытаться убедить депутатов Рады привести своё постановление в соответствие с ранее достигнутыми договорённостями.
У меня одно задание: снять любые возможные блокирования, если это не касается суверенитета, государственной независимости Украины. Таких документов я никогда не подпишу и ни к кому обращаться не буду, - отметил Кравчук, выступая в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Кравчука, в постановлении Рады говорится, что выборы в Донбассе не могут быть проведены отдельно от остальной части Украины. Москва не против того, чтобы параллельно проходили выборы и в других районах Украины, главное, чтобы не было запрета на волеизъявление жителей Донбасса.
Отметим, что, согласно "Минску-2", Украина должна обеспечить проведение в Донбассе местных выборов. Однако Киев пока что игнорирует взятое на себя обязательство, как и другие пункты плана по урегулированию вооружённого конфликта. В итоге ДНР и ЛНР самостоятельно провели выборы. Украинская стороны их не признала.

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