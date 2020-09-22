Кравчук: Путин «переиграл» Украину

Подписывая договорённости в Минске, президент России Владимир Путин «переиграл» Украину. Такое мнение в интервью «Радио свобода» высказал глава украинской делегации в Трёхсторонней группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.«Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, — Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине», — заявил первый президент Украины.Сейчас же, по его словам, Украина старается «играть на равных».«Удаётся ли или не удаётся и удастся ли или не удастся — не надо это даже обсуждать, надо действовать», — отметил он.Также Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения можно и нужно изменить.«Сейчас Россия занимает позицию, что она там, ну, так сказать наблюдатель, хотя подписывает документы вместе с Украиной, но говорит, что не несёт ответственности за то, что подписывает. Мол, это внутренняя война на Донбассе — это внутреннее дело Украины. Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может нам помогать, ну не нам, так скажем, ОРДЛО.Такой позиции не может быть. Надо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны, обязательно. Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения, принимаемые будут выполняться и третье — надо чётко, более чётко, более ясно определить полномочия организации, которая это делает. Ну, скажем, в данном случае речь идёт о трёхсторонней контактной группе. Полномочий её каких-то, выписанных уставом или какими-то документами не существует», — рассказал Кравчук, что можно было бы изменить в Минских соглашениях.Сейчас же, по словам первого президента Украины, выполнение Минских договорённостей зашло в тупик из-за разных позиций Украины и России относительно проведения выборов в Донбассе.