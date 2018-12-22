Кравчук прокомментировал прошедший «объединительный собор» на Украине

Первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью RT прокомментировал прошедший 15 декабря в Киеве «объединительный собор», итогом которого стало в том числе избрание главы новой церкви Украины.

«Собор, проходивший в Киеве 15 декабря, прошёл строго по уставу и канонам, которые определила себе не Украина самостоятельно, а определил ей Константинопольский патриархат на своём синоде. Ничего Украина партизанским путём не делала. Был экзарх от Константинополя, который помог Украине написать устав, соответствующий нормам мирового православного христианства. И Украина провела объединительный собор... Поэтому никаких нарушений канонов, норм внутренней жизни и мирового опыта, позиции Константинопольского патриархата не было», — сказал Кравчук.

Он отметил, что в соответствии с законодательством Украины желание верующих быть прихожанами тех или иных церквей не может ограничиваться.

«Никто не может сегодня запретить на Украине верующим иметь Русскую православную церковь. Церковь не может подвергаться никакому давлению, не может быть посягательств на её собственность, не может ограничиваться право верующего приходить и молиться в церковь. Это записано не где-нибудь, а в законе, который принят Украиной», — пояснил Кравчук.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний Думенко.

Также стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой украинской церкви Епифанию 6 января.