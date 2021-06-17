Кравчук проговорился: "Украина не хотела принимать Крым"

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал свою версию передачи Крыма в состав УССР. "Никаких подарков не было. Украина даже возражала, чтобы принимать Крым", - заявил он.

Крым не дарили Украине, Киев изначально даже не хотел его брать в состав страны. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Общеизвестно, что Крым вошёл в состав Украинской ССР в 1954 году по указу Верховного совета СССР. После распада Советского Союза полуостров остался в составе Украины.

Никаких подарков не было. Украина даже возражала, чтобы принимать Крым, потому что она знала, какие тяжёлые времена ждут,

- заявил по этому поводу Кравчук.

Он утверждает, что полуостров не был преуспевающей территорией. По словам Кравчука, в развитие Крыма было вложено свыше 105 миллиардов долларов. Однако это несколько разнится с тем, в каком состоянии полуостров вернулся в состав России. За время, которое Крым находился в составе Незалежной, значительная часть инфраструктуры пришла в упадок.