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Кравчук проговорился: "Украина не хотела принимать Крым"

17 июня 2021, 22:45  •  115 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал свою версию передачи Крыма в состав УССР. "Никаких подарков не было. Украина даже возражала, чтобы принимать Крым", - заявил он.
Крым не дарили Украине, Киев изначально даже не хотел его брать в состав страны. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
Общеизвестно, что Крым вошёл в состав Украинской ССР в 1954 году по указу Верховного совета СССР. После распада Советского Союза полуостров остался в составе Украины.
Никаких подарков не было. Украина даже возражала, чтобы принимать Крым, потому что она знала, какие тяжёлые времена ждут,
- заявил по этому поводу Кравчук.
Он утверждает, что полуостров не был преуспевающей территорией. По словам Кравчука, в развитие Крыма было вложено свыше 105 миллиардов долларов. Однако это несколько разнится с тем, в каком состоянии полуостров вернулся в состав России. За время, которое Крым находился в составе Незалежной, значительная часть инфраструктуры пришла в упадок.

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