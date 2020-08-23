Кравчук призвал Зеленского выполнить предвыборные обещания

Киев, 23 августа. Первый президент Украины Леонид Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому два совета и призвал выполнить предвыборные обещания. Об этом экс-президент рассказал в интервью телеканалу «ДОМ».

По словам Кравчука, чтобы объединить общество и выполнять обещания президент должен иметь терпение. Существующая в настоящее время на Украине и особенно в Верховной раде оппозиция не чувствует себя ответственной властью, считает он.

Экс-президент признал, что оппозиция может и должна критиковать власть. Но если она «ставит палки в колеса», что, по мнению Кравчука, происходит сейчас, «тогда уже это не дискуссия», а «желание разъединить усилия». В этой ситуации он посоветовал главе государства проявлять терпение, чтобы не поддаваться на провокации.

«Я всегда говорил: «Владимир Александрович, терпение, большая политическая сила, большая воля — для того, чтобы не поддаться на эти провокации часто, а делать все, чтобы объединить наше общество, и чтобы это общество, люди, независимо где они живут, слышали и слушали, и понимали действия власти», — отметил Кравчук.

Второй совет экс-президента касается данных во время выборов обещаний, которые надо пытаться выполнить. Однако Кравчук напомнил, что не всегда получается так, что «вчера обещал, сегодня выполнил».

«Каждый взрослый человек понимает, в доме своем часто навести порядок за один день очень сложно, а здесь – государство. Надо быть взрослыми людьми», — заключил Кравчук.

Ранее Зеленский назвал возглавляющего киевскую делегацию в контактной группе по Донбассу первого президента Украины «лицом украинской дипломатии». По словам главы государства, Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин являются людьми с «четкой проукраинской позицией».