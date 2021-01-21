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Кравчук пригрозил России новыми санкциями из-за отсутствия мира в Донбассе

21 января 2021, 19:40  •  168 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва специально затягивает процесс, считает политик
Леонид Кравчук, выступающий в роли главы украинской делегации в переговорах по Донбассу, в очередной раз обвинил Россию в отсутствии мира в регионе. Кроме того, бывший президент пригрозил нашей стране новыми санкциями.
По мнению политика, Россия намеренно тормозит решение проблемы, привязывая к договоренностям процессы, которые не имеют к ним прямого отношения. В пример Кравчук привел постановление Верховной рады о местных выборах, пишет РБК-Украина.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу признался, что не рассчитывает на большие достижения в ближайшее время, при этом возвращать территории военным путем он не намерен. Политик надеется урегулировать ситуацию с помощью дипломатии.
Экс-президент Украины добавил в комментарии Vesti.ua, что есть еще один способ:
"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность".
Недавно Кравчук высказался, что Москва и ЛДНР уклоняются от выполнения каких-либо конкретных действий по Донбассу, предлагаемых Киевом. Кроме того, первый украинский президент заявил, что странам необходимо решить все разногласия по вопросу Крыма.

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