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Кравчук предсказал "взрывоопасную ситуацию" после ввода миротворцев в Донбасс

24 августа 2020, 18:45  •  142 • Политика
Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил, что идея с миротворцами может обернуться взрывоопасной ситуацией. По его словам, на данный момент эта идея хоть и приемлема, но невыполнима.
Экс-глава Украины, а ныне глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил дилемму со вводом миротворцев в Донбасс. По его словам, сама идея является приемлемой, однако её реализация невыполнима.
Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Кравчук отметил, что Россия не согласна не те условия, которые выдвигает Киев.
"Мы имеем дело с очень большой страной - Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения", - пояснил он.
В итоге, если реализовать эту идею сейчас, то это может обернуться взрывоопасной ситуацией.
По словам Кравчука, в обсуждении вопроса Донбасса сейчас следует искать варианты экономические и особое управление на местном уровне.
Ранее на Украине заявили, что Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, поскольку организация имеет такой мандат. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
А вот в Киеве полагают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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