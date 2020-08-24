Кравчук предсказал "взрывоопасную ситуацию" после ввода миротворцев в Донбасс

Экс-глава Украины, а ныне глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил дилемму со вводом миротворцев в Донбасс. По его словам, сама идея является приемлемой, однако её реализация невыполнима.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Кравчук отметил, что Россия не согласна не те условия, которые выдвигает Киев.

"Мы имеем дело с очень большой страной - Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения", - пояснил он.

В итоге, если реализовать эту идею сейчас, то это может обернуться взрывоопасной ситуацией.

По словам Кравчука, в обсуждении вопроса Донбасса сейчас следует искать варианты экономические и особое управление на местном уровне.

Ранее на Украине заявили, что Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, поскольку организация имеет такой мандат. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

А вот в Киеве полагают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.