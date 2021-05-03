Кравчук предложил взять Путина за "то место, которое болит"

Первый президент Украины, глава делегации этой страны в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил взять Владимира Путин за "то место, которое болит". Якобы президент России отказывается о предложенных им же договорённостей.

Кравчук напомнил, что ещё год назад он был против встречи с Владимиром Путиным, однако сейчас, если бы был президентом Украины, то хотел бы встретиться с ним и задать всего один вопрос.

Россия входит в нормандский формат, следовательно, с Владимиром Путиным согласуются все решения в его рамках, отметил политик.

"Я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение – и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит", - путанно объяснил Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам главы Трёхсторонней контактной группы, ему очень важно понять, как Путин будет объяснять людям ситуацию. Кравчук припомнил слова президента России, который отказался обсуждать тему Донбасса и подчеркнул, что намерен говорить только о двусторонних отношениях Москвы и Киева. В этом, считает украинский политик, и заключается отход Владимира Путина от нормандского формата.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предположил, что Владимир Зеленский боится диалога с Донбассом, потому что на встрече на линии соприкосновения президент Украины может получить выстрел в спину.