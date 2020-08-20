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Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился

20 августа 2020, 08:20  •  70 • В мире
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, как можно принести мир в Донбасс, предложив в Донецкой и Луганской областях сделать свободную экономическую зону. Пока же эти регионы из-за ВСУ остаются зоной боевых действий. Кроме того, экс-президент проговорился, что предложения Киев должен вносить только те, что отвечают украинской Конституции. То есть Минские соглашения не учитываются?
Первый президент Украины, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, Леонид Кравчук озвучил свою версию возвращения мира в Донбасс.
"Мы должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской Конституции, украинскому законодательству", - проговорился политик.
Если ориентироваться на его слова, возникает логичный вопрос: то есть Минские соглашения Киевом не учитываются и учитываться не будут?
Кроме того, Кравчук предложил не вступать в "ненужные дискуссии", а "продумать практические шаги".
В качестве последних он предложил сделать в Донецкой и Луганской областях свободную экономическую зону. Пока же здесь, напомним, из-за действий ВСУ уже шесть лет сохраняется зона боевых действий.
Экс-президент Украины рассказал, что ещё будучи на посту главы государства, в 1993 году вносил подобное предложение и, мол, был даже "маленький опыт".
"Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнётся непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное - они увидят, что жизнь начнёт меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал, кто не подписывал. Главный вопрос будет этот", - пояснил Кравчук в интервью RT.

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