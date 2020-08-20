Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился

Первый президент Украины, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, Леонид Кравчук озвучил свою версию возвращения мира в Донбасс.

"Мы должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской Конституции, украинскому законодательству", - проговорился политик.

Если ориентироваться на его слова, возникает логичный вопрос: то есть Минские соглашения Киевом не учитываются и учитываться не будут?

Кроме того, Кравчук предложил не вступать в "ненужные дискуссии", а "продумать практические шаги".

В качестве последних он предложил сделать в Донецкой и Луганской областях свободную экономическую зону. Пока же здесь, напомним, из-за действий ВСУ уже шесть лет сохраняется зона боевых действий.

Экс-президент Украины рассказал, что ещё будучи на посту главы государства, в 1993 году вносил подобное предложение и, мол, был даже "маленький опыт".

"Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнётся непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное - они увидят, что жизнь начнёт меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал, кто не подписывал. Главный вопрос будет этот", - пояснил Кравчук в интервью RT.