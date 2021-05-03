Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу

Экс-президент Украины, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире местного телеканала поставил президенту России Владимиру Путину ультиматум по Донбассу. "Если бы в повестке дня я поставил вопрос о выполнении договорённостей "нормандского формата", то я хотел бы услышать, что скажет Путин", - заявил Кравчук, добавив также, что намерен просить об отказе от "минского формата", если его участники решат "отойти от главного вопроса о мире".

Бывший президент Украины, а ныне председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в очередной раз отличился своими провокационными высказываниями о конфликте в Донбассе и участии России в разрешении проблемы.

В частности, экс-глава Незалежной позволил себе ставить ультиматум президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что есть "нормандский формат", и в его рамках и действует президент России, в этом формате "согласуются все договорённости, которые там принимаются".

И если бы в повестке дня я поставил вопрос о выполнении договорённостей "нормандского формата", а это прежде всего означает договорённость о Донбассе, то я хотел бы услышать, что скажет Путин, - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". - Он что, отказывается от того, что сам предложил?

Политик также считает, что "есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину". Вероятно, этой формулировкой бывший президент пытается объяснить, как втянуть президента России в разговор не о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, а исключительно в тему войны в Донбассе. Хотя Владимир Путин уже ранее чётко дал понять своему ныне действующему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что говорить с ним будет только про отношения между Россией и Украиной, а конфликт в Донбассе необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР.

Кравчук тем временем собрался и вовсе требовать отказа от существующего "минского формата" в том случае, если его участники решат "отойти от главного вопроса о мире". На этом моменте экс-президент Украины высказал предложение расширить состав переговорщиков контактной группы с переносом обсуждения в Европу.

Ранее, напомним, на Украине не раз предлагали включить в минский формат переговоров ещё и США.