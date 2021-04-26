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Кравчук пообещал исторический шаг в переговорах по Донбассу

26 апреля 2021, 10:05  •  90 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Совсем скоро трехсторонняя контактная группа может принять очень важный документ
В последнее время прогресса в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе не наблюдалось. Однако представитель трехсторонней контактной группы от Украины Леонид Кравчук анонсировал грандиозное событие, которое может произойти уже 28 апреля.
На прошедшей неделе прошла внеочередная встреча ТКГ. Киев позже заявил, что стороны достигли определенного прогресса. Оказалось, что на этом заседании были приняты к обсуждению предложения России,ОРДЛО и Украины. Документ же Незалежной взяли, как основной.
По словам Кравчука, это случилось впервые. И, судя по всему, ситуация удивила всех. Ведь даже посол от ОБСЕ, который руководит ТКГ, отметил, что это "историческое событие", добавил экс-президент Украины.
Кравчук в эфире телеканала "Дом" подчеркнул, что если стороны одобрят дополнительные предложенные Киевом меры, касающиеся контроля по соблюдению тишины в Донбассе, это положит начало установлению мира на юго-востоке страны.
Рабочая группа занимается разработкой единого документа, который вынесут на обсуждение уже во вторник. А уже в среду, 28 апреля, он может быть принят.
Украинский документ же не только определяет режим тишины, но и предполагает санкции против стороны ее нарушившей, а также возможность экстренной встречи ТКГ в таком случае.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласно которому страна сможет в течение суток провести мобилизацию, если ситуация в Донбассе обострится. При этом глава Незалежной уверял народ, что Киев войны не хочет, а надеется решить все дипломатическим путем. Владимир Зеленский также звал российского президента Владимира Путина встретиться в Донбассе, чтобы обсудить ситуацию. Лидер россиян объяснил ему, что решать в первую очередь этот вопрос нужно с представителями ДНР и ДНР и позвал его в Москву, чтобы поговорить о двусторонних делах. Зеленский же через посредников отказался. Однако эксперты полагают, что отказ связан с тем, что прекращать конфликт власти Киева не хотят.

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