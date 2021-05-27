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Кравчук подобрал альтернативу Минску в переговорах по Донбассу
27 мая 2021, 16:05 • 50 • Политика
Первый президент Украины предложил остановить выбор на Европе
Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе можно устроить в Швейцарии или Финляндии. Соответствующее мнение выразил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, заявивший о том, что Белоруссия превратилась в "площадку для диктатуры и войны".
По мнению первого президента Украины, белорусская столица сегодня является "эталоном диктатуры". Таким образом Кравчук сослался на недавнее задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича. Именно по этой причине, уверен политик, установление мира в Донбассе нужно проводить в ином государстве.
Глава делегации Незалежной предложил сделать выбор между Швейцарией и Финляндией, выразив уверенность, что указанные страны идут по "пути демократии". Однако решение о месте должны принимать РФ, Украина и ОБСЕ.
Экс-глава Незалежной уточнил, что стороны должны принять общее согласованное решение на обсуждении вопроса в нейтральной стране, о чем заявил в интервью "Газете.ру".
Постпред также добавил, что недавняя ситуация в Белоруссии после экстренной посадки рейса Ryanair может негативно отразиться на Донбассе.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал Кравчука за слова о "российской агрессии" и обещание "наказать" Кремль, заявив, что из-за преклонного возраста политик не отдает себе отчет в сделанных заявлениях. По мнению бывшего главы кабмина, к словам первого президента не стоит относиться серьезно.
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