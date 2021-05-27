Кравчук: Переговоров в Минске больше не будет

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук окончательно исключил Минск как площадку для переговоров по конфликту на Донбассе.Кроме того, он назвал Александра Лукашенко, признанного главу Беларуси, «самопровозглашенным президентом», показывая таким образом отношение к своему бывшему коллеге и подчеркивая, что Украина не признает выборов, прошедших в соседней стране в прошлом году.«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», - заявил первый президент Украины.По словам Кравчука, Беларусь становится сателлитом России.«Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью», - отметил глава украинской делегации в ТКГ.Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.Ранее глава ТКГ пообещал «набить морду» России и послал её представителей «к чёртовой матери». А также заявил, что если Россия «осмелится предпринять агрессию против Украины», то это будет для неё не «парад, а начало третьей мировой войны».