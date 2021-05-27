Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / Украина

Кравчук: Переговоров в Минске больше не будет

27 мая 2021, 16:05  •  32 • Украина

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук окончательно исключил Минск как площадку для переговоров по конфликту на Донбассе.

Кроме того, он назвал Александра Лукашенко, признанного главу Беларуси, «самопровозглашенным президентом», показывая таким образом отношение к своему бывшему коллеге и подчеркивая, что Украина не признает выборов, прошедших в соседней стране в прошлом году.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», - заявил первый президент Украины.

По словам Кравчука, Беларусь становится сателлитом России.

«Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе. Мы внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью», - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, особенно - к ОБСЕ.

Ранее глава ТКГ пообещал «набить морду» России и послал её представителей «к чёртовой матери». А также заявил, что если Россия «осмелится предпринять агрессию против Украины», то это будет для неё не «парад, а начало третьей мировой войны».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 01:25
«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину
25 мая 2021, 22:50
Почему Зеленский громче всех осуждает Лукашенко?
25 мая 2021, 22:50
"Готовимся освобождать Кубань": На Украине снова позарились на территорию России
26 мая 2021, 15:20
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин: устранение Гонгадзе и Шеремета заказал один и тот же магнат
26 мая 2021, 13:30
Владимир Зеленский придумал, на чьих штыках ему усидеть до следующих президентских выборов
26 мая 2021, 01:35
Посол США решил «обработать» перед выборами Гагаузию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.