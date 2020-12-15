|
Кравчук отвлекает внимание от подготовки США к вторжению в Донбасс - эксперт
15 декабря 2020, 22:10 • 261 • Политика
Вашингтон пытается создать вокруг РФ кольцо вооруженных конфликтов
Первый президент Украины, а ныне глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Леонид Кравчук делает эпатажные заявления, чтобы "развлекать" общественность и прикрывать подготовку властями Незалежной и США военное вторжение в мятежный шахтерский край. Такую оценку дал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник последним высказывания одного из разрушителей СССР.
"Он нас отвлекает от той подготовки, которую ведут американцы вместе с преступной властью Украины, к возможному военному решению проблемы Донбасса", – сказал "Московскому комсомольцу" эксперт.
По его мнению, для мирного процесса будет лучше вообще убрать из ТКГ пана Кравчука, согласившегося играть по правилам президента Владимира Зеленского и кураторов киевского режима из Вашингтона. В настоящий момент в соборной можно наблюдать кульминацию решения вопроса с Донбассом. В частности, сегодня Рада продлила "мертвый" закон об особом статусе региона, не изменив там ни одной запятой, отметил эксперт. Зато посланник Киева развлекает и веселит публику.
Олейник обратил внимание на тот факт, что Незалежной Штаты уже обещали на вооружение $250 млн, турки согласились продать украинцам беспилотники, сам Зеленский встречался с представителями британской разведки. По его словам, руководство соборной вдохновлено событиями в Нагорном Карабахе и активно готовится к военному вторжению в Донбасс. А в Вашингтоне хотят втащить Москву в этот и другие конфликты по периметру российской границы, чтобы еще больше обложить санкциями и вывести страну из статуса гаранта урегулирования ситуации.
"США Украину реально оккупировали и рассматривают ее как плацдарм. Они мечтают о том, чтобы со всех сторон обложить Россию... Вокруг РФ создают такое кольцо, которое поможет создать условия для внутренних изменений в России", – предположил украинский политэмигрант.
Напомним, на прошлой неделе в эфире одного из местных телеканалов пан Кравчук заявил, что скоро придет время, когда Украина прекратит "играться в политику" с Россией и сможет "применить к агрессору силу". Леонид Маркович уточнил, что это будет "сила санкций".
Данные высказывания политика его соотечественник, бывший премьер страны Николай Азаров посчитал следствием почтенного возраста Кравчука.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
261
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 декабря 2020, 11:50
|
12 декабря 2020, 02:30
|
14 декабря 2020, 00:20
|
12 декабря 2020, 22:35
|
12 декабря 2020, 18:05
|
12 декабря 2020, 21:45
|
09 декабря 2020, 04:50