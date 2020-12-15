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Кравчук отвлекает внимание от подготовки США к вторжению в Донбасс - эксперт

15 декабря 2020, 22:10  •  261 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон пытается создать вокруг РФ кольцо вооруженных конфликтов
Первый президент Украины, а ныне глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Леонид Кравчук делает эпатажные заявления, чтобы "развлекать" общественность и прикрывать подготовку властями Незалежной и США военное вторжение в мятежный шахтерский край. Такую оценку дал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник последним высказывания одного из разрушителей СССР.
"Он нас отвлекает от той подготовки, которую ведут американцы вместе с преступной властью Украины, к возможному военному решению проблемы Донбасса", – сказал "Московскому комсомольцу" эксперт.
По его мнению, для мирного процесса будет лучше вообще убрать из ТКГ пана Кравчука, согласившегося играть по правилам президента Владимира Зеленского и кураторов киевского режима из Вашингтона. В настоящий момент в соборной можно наблюдать кульминацию решения вопроса с Донбассом. В частности, сегодня Рада продлила "мертвый" закон об особом статусе региона, не изменив там ни одной запятой, отметил эксперт. Зато посланник Киева развлекает и веселит публику.
Олейник обратил внимание на тот факт, что Незалежной Штаты уже обещали на вооружение $250 млн, турки согласились продать украинцам беспилотники, сам Зеленский встречался с представителями британской разведки. По его словам, руководство соборной вдохновлено событиями в Нагорном Карабахе и активно готовится к военному вторжению в Донбасс. А в Вашингтоне хотят втащить Москву в этот и другие конфликты по периметру российской границы, чтобы еще больше обложить санкциями и вывести страну из статуса гаранта урегулирования ситуации.
"США Украину реально оккупировали и рассматривают ее как плацдарм. Они мечтают о том, чтобы со всех сторон обложить Россию... Вокруг РФ создают такое кольцо, которое поможет создать условия для внутренних изменений в России", – предположил украинский политэмигрант.
Напомним, на прошлой неделе в эфире одного из местных телеканалов пан Кравчук заявил, что скоро придет время, когда Украина прекратит "играться в политику" с Россией и сможет "применить к агрессору силу". Леонид Маркович уточнил, что это будет "сила санкций".
Данные высказывания политика его соотечественник, бывший премьер страны Николай Азаров посчитал следствием почтенного возраста Кравчука.

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