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Кравчук оценил обсуждение Трампом и Зеленским ситуации с Байденом

26 сентября 2019, 11:54  •  103 • Украина
Первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что лидер США Дональд Трамп не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования деятельности сына бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
 
РИА Новости
 

Как экс-президент сообщил в интервью «Громадське», если бы Трамп обратился к украинскому лидеру с просьбой о «более мягком или более жёстком приговоре», то это означало бы прямое давление на Зеленского.

По словам Кравчука, такое поведение лидера США означало бы рекомендацию президенту Украины, как действовать в ситуации с сыном Джо Байдена.

«Такого не было. Он просто сказал, что хотел бы, чтобы было объективное расследование, потому что речь идёт о серьёзном деле. И многие люди в США хотели бы знать правду», — пояснил он.

Кравчук добавил, что это нельзя трактовать как некое поручение.

Ранее Трамп в разговоре с украинским коллегой подчеркнул, что «вокруг сына Байдена ходит много разговоров», в частности, что Байден «препятствовал расследованию» в отношении своего сына.

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