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Кравчук оскорбил Лукашенко после его переговоров с Путиным
03 апреля 2021, 10:15 • 143 • Политика
Белоруссию назвали "холуем" России
Москва же, в свою очередь – это враг Киева. С таким резким заявлением первый президент Незалежной выступил после первого разговора нынешнего украинского главы Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
Кравчук особо подчеркнул, что переговоры Киева с Вашингтоном состоялись в тот же день, что и беседа президента РФ Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. На этом фоне Кравчук процитировал Александра Солженицына – мол, нет друзей у России. Есть только враги и холуи. К первой категории политик отнес Незалежную, а ко второй – Белоруссию, оскорбив тем самым и ее президента.
Россия не желает признавать независимость Украины и стремится ее уничтожить, заявил Кравчук в эфире у Савика Шустера.
Напомним, первый телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся накануне, 2 апреля. Беседа длилась около получаса. Американский лидер заверил украинского, что Вашингтон всячески поддерживает суверенитет страны. Зеленский в свою очередь снова пообещал, что на Украине воцарится мир.
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