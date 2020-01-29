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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

29 января 2020, 14:39  •  27 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
 
РИА Новости
 

Он уточнил, что узнал об этой «встрече» из сообщений в СМИ, но не видел архивного документа, который подтверждал бы данную информацию.

«Я читал это напечатанным в средствах массовой информации. Ну вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это», — приводит заявление Кравчука kp.ru.

Экс-президент Украины при этом подчеркнул, что не может утверждать, что это достоверная информация, так сам лично «глубоко» не занимался данной темой.

«Это уже дело журналистов и тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому... Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?» — добавил он.

Ранее Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Гитлер и Сталин встретились во Львове до начала Второй мировой войны и якобы пытались договориться.

28 января лидер Украины Владимир Зеленский возложил на СССР часть вины за развязывание Второй мировой войны.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила мнение, что заявление Зеленского лишний раз подтверждает необходимость законодательно запретить приравнивание целей, решений и действий СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии.

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