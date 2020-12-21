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Кравчук обвинил Россию в отсутствии мира в Донбассе

21 декабря 2020, 12:55  •  348 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Первый президент Незалежной заявил, что все вопросы об урегулировании ситуации в регионе поднимал исключительно Киев
Леонид Кравчук, выступающий в качестве главы делегации Украины в в переговорах по урегулированию в Донбассе, обвинил Россию в блокировании работы по разрешению кризиса в регионе. По словам бывшего президента Незалежной, Москва вместе с ЛДНР уклоняются от выполнения "конкретных действий", которые предлагал лишь Киев.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на ежегодной пресс-конференции, заявив о том, что Киев продолжает делать громогласные заявления по Донбассу, тормозя процесс из-за оглядки на националистов. Одностороннее выполнение Минских соглашений, считает глава РФ, неосуществимо.
По словам Кравчука, все предложения на переговорах по региону поднимала исключительно украинская сторона, в то время как представители РФ связывали любую тему, включая экономические вопросы с обменом военнопленными, с политическим статусом региона.
"К примеру, если будет отменен закон о местных выборах – мы рассмотрим этот вопрос. Это прямо с экрана заявлялось, тут нет никаких секретов", – заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что "оторванные от земли" слова Кравчука объяснены его преклонным возрастом, а у самого политика имеются проблемы со здравомыслием.

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