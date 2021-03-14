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Кравчук обвинил Россию в нежелании достичь мира в Донбассе
14 марта 2021, 13:35 • 105 • Политика
Экс-президент Украины заявил, что переговоры по "нормандскому формату" зашли в тупик
Леонид Кравчук, первый глава Незалежной, продолжает кидать обвинения в адрес РФ. По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Москва давно получила новый мирный план по решению конфликта в Донбассе и изучает его, хотя и говорит публично, что не видела его в глаза.
Кравчук заявил, что с осени 2020-го ни один из вопросов по конфликту не решили, даже те, по которым были точные договоренности. Всему виной, считает экс-президент Украины, отказ России идти на уступки. А самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР действуют так же, как Москва.
"Они [вопросы – прим. ред.]заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса – урегулирования ситуации в Донбассе",
– утверждает Кравчук.
В интервью телеканалу "Украина 24", политик обвинил Россию в нежелании достичь мира. Он также заявил, что ситуация в Донбассе может перерасти в полномасштабный конфликт, если Москва не умерит "свои аппетиты". Поэтому Кравчук уверен, что в переговорах должны участвовать и США тоже. Киев уже ведет обсуждения по этому вопросу с Вашингтоном. При этом бывший глава Украины полагает, что Россия может выступить против присоединения США к "нормандской четверке", но тогда ей, по его словам, придется озвучить серьезные аргументы.
В России же полагают, что война в Донбассе возможна только по инициативе Украины. Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что по-другому конфликт не может перерасти в крупномасштабный. А США, подключившись к переговорному процессу, лишь разогреют конфликт.
В Кремле же не раз обращали внимание на то, что Киев, прежде всего, должен выполнять обязанности по минским соглашениям, а о новых планах по Донбассу Киев Москву не уведомлял.
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